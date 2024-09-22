انطلاق “مهرجان مترو دبي” للموسيقى

afp_tickers

1دقيقة

انطلقت في مدينة دبي السبت فعاليات الدورة الرابعة من “مهرجان مترو دبي للموسيقى” الذي ينظمه “براند دبي” الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة الإمارة بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات.

ويستمر المهرجان حتى السابع والعشرين من أيلول/سبتمبر الحالي بمشاركة 20 عازفا من الإمارات والعالم، يقدمون للجمهور في خمس محطات مترو رئيسية، مجموعة من العروض الموسيقية.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، يعكس المهرجان “التنوع الفني والاجتماعي العالمي لمدينة دبي، ومكانتها كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم، حيث تعرض نسخة هذا العام مجموعة متنوعة من العروض الاستثنائية”.