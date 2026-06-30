انطلاق أول رحلة ركاب لقطارات الاتحاد في الإمارات

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وصلت أولى رحلات قطار الركاب في الإمارات الثلاثاء إلى أبوظبي قادمة من الفجيرة، ضمن خدمات نقل الركاب على شبكة قطارات الاتحاد، في خطوة تشكل نقلة نوعية في منظومة النقل الوطني في الدولة، وفق وكالة أنباء الإمارات.

وانطلقت الرحلة الأولى التمهيدية من محطة الفجيرة ووصلت إلى محطة مدينة محمد بن زايد في أبوظبي.

ويمثّل التشغيل التمهيدي بداية مرحلة أولية في شبكة السكك الحديدية الوطنية، على أن تتوسع خدمات نقل الركاب اعتبارا من 30 أيلول/سبتمبر، لتشمل أبوظبي ودبي والذيد والفجيرة، ثم تمتد إلى محطات منطقة الظفرة في كانون الأول/ديسمبر 2026، وإلى الشارقة في آذار/مارس 2027.

م ل