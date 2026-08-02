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انطلاق الدورة الأولى من مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي

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2 أغسطس آب (رويترز) – أطلقت سوريا اليوم الأحد الدورة الأولى لمهرجان دمشق الدولي للشعر العربي تحت شعار “الشعر يبدأ من دمشق” بمشاركة نحو 55 شاعرا وأديبا وإعلاميا من 16 دولة عربية مع برنامج ممتد حتى السابع من أغسطس آب يشمل أمسيات شعرية وندوات أدبية وعروضا فنية وغنائية.

تضمن حفل الافتتاح بمسرح الأوبرا فقرة غنائية من أداء مالك نور، كما ألقى مدير المهرجان الشاعر أنس الدغيم قصيدة عن دمشق.

وقال وزير الثقافة السوري محمد ياسين صالح في الافتتاح “اليوم، تستضيف دمشق الشعر والشعراء في مهرجانها هذا بنسخته الأولى، لترسي تقاليد جديدة وليكون الحدث محطة أولى من محطات القصيدة التي يطيب لها أن تفرد جناحيها محلقة فوق الشام”.

شمل برنامج اليوم الأول أمسية شعرية بمشاركة الشاعر وليد الصراف من العراق والشاعر يحيى الحمادي من اليمن، تلتها جلسة حوارية بعنوان “الاستثمار في الشباب المبدع حاجة وطنية ملحة” تحدث فيها نائب وزير الثقافة سعد نعسان.

ويكرم المهرجان الشاعر اللبناني شوقي بزيع والناقد السوري خلدون الشمعة والناقد السعودي عبد الله الغذامي والشاعرة الكويتية سعاد الصباح والشاعر الدبلوماسي القطري حسن علي النعمة والشاعر الكويتي مشعل الزعبي والشاعر القطري علي المسعودي.

(تغطية صحفية للنشرة العربية سامح الخطيب – تحرير محمد عطية)

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