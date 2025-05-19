انطلاق الدورة الرابعة من “اصنع في الإمارات”

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انطلقت الإثنين فعاليات الدورة الرابعة من “اصنع في الإمارات” في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وستستمر حتى 22 أيار/مايو، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وتحظى دورة هذه السنة، التي تحمل شعار “تسريع الصناعات المتقدمة”، بمشاركة محلية ودولية واسعة تشمل نخبة من صناع القرار والمسؤولين في مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص وروّاد الأعمال والمستثمرين والصناعيين والخبراء والمبتكرين ومؤسسات التمويل، بحسب بيان الوكالة.

ويشارك في حدث “اصنع في الإمارات”، 720 عارضا وأكثر من 300 متحدث، كما سيتم خلاله طرح ما يزيد عن 3800 منتج، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

ويشمل الحدث عددا من المواضيع والمحاور الرئيسية يتناول كل منها أحد جوانب النمو الصناعي على المستويين الوطني والدولي، مع التركيز على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الصناعة، والتحول الصناعي الذكي، والمحتوى الوطني في القطاع الصناعي والتصنيع المتقدم، وريادة الأعمال الصناعية والإعلان عن عقود ومشتريات ضخمة.