انطلاق الصاروخ الصيني “لونغ مارش-2إف” وعلى متنه ثلاثة رواد فضاء

انطلق الصاروخ الصيني “لونغ مارش-2إف” مساء الجمعة من شمال غرب الصين، حاملا رواد فضاء إلى محطة تيانغونغ الفضائية الجمعة لتعزيز الخبرة التقنية للبلاد في مشروعها للمشي على القمر بحلول العام 2030.

وانطلقت المركبة التي تحمل على متنها ثلاثة رواد فضاء صينيين يشكلون طاقم مهمة “شنتشو-21″، من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية الواقع في منطقة صحراوية شمال غرب الصين، الساعة 23,44 بالتوقيت المحلي (15,44 بتوقيت غرينتش).

وسيحل رواد فضاء “شنتشو-21” الثلاثة محل أفراد طاقم “شنتشو-20” الذين سيعودون إلى الأرض خلال أيام قليلة. وستستمر مهمتهم ستة أشهر، وتهدف خصوصا إلى إجراء تجارب علمية.

كما سيجرون طلعات في الفضاء وعمليات لتثبيت دروع مضادة للحطام خارج محطة تيانغونغ.

وسيصبح المهندس وو فاي، البالغ 32 عاما فقط، أصغر صيني يشارك في مهمة فضائية. وقد صرح للصحافة الخميس أنه يشعر بأنه “محظوظ للغاية” لمشاركته في هذه المغامرة.

سيقود الطاقم تشانغ لو البالغ 48 عاما والذي شارك سابقا في مهمة “شنتشو-15”. وسيدعمهم تشانغ هونغ تشانغ البالغ 39 عاما، وهو متخصص في الحمولات.

– فئران –

وسيشارك في الرحلة أيضا أربعة فئران، ذكران وأنثيان، لإجراء أول تجارب صينية على القوارض في المدار.

ومن المتوقع أن تلتحم مركبة الفضاء “شنتشو-21” بمحطة تيانغونغ بعد ثلاث إلى أربع ساعات من إقلاعها.

وقبل الانطلاق، حيا رواد الفضاء زملاءهم وعائلاتهم في شوارع مركز الإطلاق الذي بُني في وسط الصحراء وصار يشبه بلدة صغيرة مع مطاعم ومبان سكنية ومدارس.

وطوّرت الصين برامجها الفضائية بشكل كبير خلال العقود الثلاثة الأخيرة، وضخت مليارات الدولارات فيه من أجل الوصول إلى مستوى الولايات المتحدة وروسيا وأوروبا.

وتعد محطة تيانغونغ مشروعا نموذجيا، وقد اكتمل بناؤها عام 2022 ومن المتوقع أن يستمر تشغيلها لعشر سنوات على الأقل.

– “اختبارات حاسمة” –

ونجحت الصين، بعدما أصبحت قوة فضائية، في إرسال مركبة فضائية (مسبار تشانغ آه-4) على الجانب غير المرئيّ من القمر عام 2019، في سابقة عالمية. كما هبطت مركبة جوالة صغيرة صينية على المريخ عام 2021.

وأكدت “وكالة الفضاء الصينية للرحلات المأهولة” للصحافة الخميس أنها “متمسكة بقوة” بهدف إرسال رواد فضاء إلى القمر بحلول العام 2030.

وأشارت إلى إجراء سلسلة من “الاختبارات الحاسمة” في هذا الصدد، ستشمل مركبة هبوط على سطح القمر ومركبة فضائية مأهولة.

من المتوقع أيضا أن يقوم رواد فضاء مهمة “شنتشو-21” أثناء إقامتهم بنشاطات علمية للترويج للاهتمام العام باستكشاف الفضاء.

واستُبعدت الصين رسميا من محطة الفضاء الدولية منذ العام 2011، عندما منعت الولايات المتحدة وكالة ناسا من التعاون معها، ما دفعها إلى تطوير مشروع محطة فضائية خاصة به.

