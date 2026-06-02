انطلاق المؤتمر الدولي الثالث لحوار الحضارات والتسامح 2026 الأربعاء في أبوظبي

afp_tickers

1دقيقة

تنطلق الأربعاء في العاصمة الإماراتية أبوظبي أعمال المؤتمر الدولي الثالث لحوار الحضارات والتسامح 2026، تحت شعار “تأثير الإعلام الجديد والذكاء الاصطناعي على الأسرة والمجتمع”، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الثلاثاء.

ويأتي المؤتمر بمشاركة دولية واسعة تضم مسؤولين وصناع قرار وأكاديميين وقادة مؤسسات دينية وإعلامية من مختلف دول العالم.

ويستضيف المؤتمر مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات وبيت العائلة الإبراهيمية، بالشراكة مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية كشريك معرفي، ومكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض كشريك سياحي، وذلك في إطار دعم دولة الإمارات لمسارات الحوار الحضاري وتعزيز ثقافة الحوار والتفاهم بين الشعوب.

ومن المقرر أن يلقي كبار الشخصيات والخبراء الدوليين كلمات خلال المؤتمر، كما ستُعقد جلسات حوارية متخصصة وطاولات مستديرة تناقش قضايا الأسرة والمجتمع، ودور الإعلام الجديد والذكاء الاصطناعي في تشكيل الوعي المجتمعي وتعزيز التواصل الإنساني.

هت/ناش