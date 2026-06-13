انطلاق تحدي سبارتن سيتي في أبوظبي السبت بمشاركة آلاف المتسابقين

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تنطلق السبت منافسات تحدي “سبارتن سيتي” في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس في أبوظبي، بمشاركة آلاف الرياضيين وعشاق اللياقة البدنية وفرق الشركات والعائلات والمشاركين للمرة الأولى، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

ويأتي التحدي ضمن فعالية رياضية ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي و”سبارتن ميدل إيست” بالتعاون مع مجموعة “أي تي بي” الإعلامية.

ويشهد الحدث إقامة سباق بطول 3 كيلومترات يضم 15 من أشهر حواجز سبارتن المصممة لاختبار القوة والتحمل والرشاقة والقدرة على مواجهة التحديات، حيث ينطلق المشاركون من داخل الاتحاد أرينا مرورا بمجموعة من الحواجز وصولا إلى شاطئ ياس باي، قبل العودة إلى خط النهاية داخل أرينا، بحسب “وام”.

ويحصل جميع المشاركين الذين ينجحون في إنهاء السباق على ميدالية سبارتن وقميص تذكاري خاص بالحدث، في تجربة رياضية تجمع بين التحدي والمتعة في واحد من أبرز الوجهات الرياضية والترفيهية في الدولة.

هت/رض