The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية السويسرية
حروب المعلومات
الديمقراطية الرقمية
الانتخابات العالمية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

انطلاق تحدي سبارتن سيتي في أبوظبي السبت بمشاركة آلاف المتسابقين

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

تنطلق السبت منافسات تحدي “سبارتن سيتي” في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس في أبوظبي، بمشاركة آلاف الرياضيين وعشاق اللياقة البدنية وفرق الشركات والعائلات والمشاركين للمرة الأولى، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

ويأتي التحدي ضمن فعالية رياضية ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي و”سبارتن ميدل إيست” بالتعاون مع مجموعة “أي تي بي” الإعلامية.

ويشهد الحدث إقامة سباق بطول 3 كيلومترات يضم 15 من أشهر حواجز سبارتن المصممة لاختبار القوة والتحمل والرشاقة والقدرة على مواجهة التحديات، حيث ينطلق المشاركون من داخل الاتحاد أرينا مرورا بمجموعة من الحواجز وصولا إلى شاطئ ياس باي، قبل العودة إلى خط النهاية داخل أرينا، بحسب “وام”.

ويحصل جميع المشاركين الذين ينجحون في إنهاء السباق على ميدالية سبارتن وقميص تذكاري خاص بالحدث، في تجربة رياضية تجمع بين التحدي والمتعة في واحد من أبرز الوجهات الرياضية والترفيهية في الدولة.

هت/رض

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية