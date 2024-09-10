انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في شمال غزة رغم بعض المعوقات

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من إيما فارج ونضال المغربي

جنيف/القاهرة (رويترز) – بدأت يوم الثلاثاء حملة لتطعيم 200 ألف طفل في شمال غزة ضد شلل الأطفال رغم أن مسؤولين بالصحة والإغاثة قالوا إن العملية معقدة بسبب القيود المفروضة على التنقل وأوامر الإخلاء ونقص الوقود.

انطلقت الحملة في شمال غزة، المنطقة الأكثر تضررا من الهجوم العسكري الإسرائيلي المستمر منذ 11 شهرا في القطاع، بعد تطعيم أكثر من 446 ألف طفل فلسطيني في الوسط والجنوب في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأفاد موسى عابد مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة في قطاع غزة بأن الطاقم الطبي بدأ في إعطاء التطعيم في الشمال رغم الحاجة الماسة إلى الوقود وبعض التحديات الأخرى.

وقال سام روز، نائب مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن مراكز التطعيم تقع في مناطق نشطة للغاية عسكريا ويصعب الوصول لها وستكون معزولة إذا ساءت الأمور.

وأضاف لرويترز عبر رسالة نصية “هناك بعض التوتر، لكن سيتعين علينا إتمام الأمر”.

وقال طارق ياساريفيتش من منظمة الصحة العالمية للصحفيين في إفادة إن إسرائيل أوقفت يوم الاثنين قافلة تضم مركبات وتحمل وقودا لحملة التطعيم إضافة إلى فريق من المنظمة كان يحاول الوصول إلى مستشفى الشفاء في غزة مما أدى إلى إلغاء المهمة.

* صعوبة بالغة

ذكر تحديث للأمم المتحدة يوم الاثنين أن إسرائيل أصدرت أمرا بإخلاء شمال قطاع غزة، وهو الأول منذ أكثر من أسبوعين، ويشمل مناطق متفق عليها في إطار هدنة إنسانية لتوزيع تطعيمات شلل الأطفال.

وقال محمود شلبي، مدير البرامج في جمعية العون الطبي للفلسطينيين الخيرية التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها، لرويترز عبر متحدث باسمها “تركيز الخدمات في الجنوب يجعل من الصعب جدا علينا الحصول على الوقود والتطعيمات وغيرها من الخدمات اللوجستية”.

وأضاف “لا يزال هناك نقص في الوقود اللازم لتنقل المركبات التي تستخدمها فرق توزيع التطعيمات في الشمال”.

وبدأت حملة تطعيم تستهدف نحو 640 ألف طفل في غزة في الأول من سبتمبر أيلول، وذلك بعد أن أكدت منظمة الصحة العالمية إصابة طفل بشلل جزئي نتيجة فيروس شلل الأطفال من النوع الثاني، وهي أول حالة تُسجل في القطاع منذ 25 عاما.

وتستهدف الحملة في شمال غزة إكمال الجولة الأولى من التطعيمات، مع تحديد موعد لانطلاق الجولة الثانية بعد شهر.

وبدأت إسرائيل حملتها العسكرية في غزة بعد أن شن مسلحو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) هجوما على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول عام 2023، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة، وفقا لإحصاءات إسرائيلية.

وذكرت وزارة الصحة في غزة أن الهجوم الإسرائيلي أسفر منذ ذلك الحين عن مقتل 41020 فلسطينيا وإصابة 94925 مع تحويل جزء كبير من القطاع إلى أنقاض.