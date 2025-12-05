The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

انطلاق فعاليات مهرجان”شتانا في حتّا”

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

انطلقت الجمعة فعاليات “مهرجان “شتانا في حتّا” لاستكشاف الطبيعية في منطقة حتّا الجبلية في شرق الإمارات، والتي تستمر حتى 28 كانون الأول/ديسمبر، وفق ما أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

ويضمّ المهرجان برنامجا حافلا بالأنشطة والفعاليات العائلية على امتداد “بحيرة ليم” بمساحة 3 هكتارات بإطلالة جبلية، من تنظيم “براند دبي”، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.

ويوفّر المهرجان مجموعة من المرافق والخدمات بما فيها المطاعم والمقاهي، ومواقف السيارات، وخدمة صف السيارات، وغُرف الصلاة، إضافة إلى عدد من منافذ بيع المنتجات المتنوعة وغيرها.

م ل/

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية