انطلاق فعاليات مهرجان”شتانا في حتّا”
انطلقت الجمعة فعاليات “مهرجان “شتانا في حتّا” لاستكشاف الطبيعية في منطقة حتّا الجبلية في شرق الإمارات، والتي تستمر حتى 28 كانون الأول/ديسمبر، وفق ما أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي.
ويضمّ المهرجان برنامجا حافلا بالأنشطة والفعاليات العائلية على امتداد “بحيرة ليم” بمساحة 3 هكتارات بإطلالة جبلية، من تنظيم “براند دبي”، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.
ويوفّر المهرجان مجموعة من المرافق والخدمات بما فيها المطاعم والمقاهي، ومواقف السيارات، وخدمة صف السيارات، وغُرف الصلاة، إضافة إلى عدد من منافذ بيع المنتجات المتنوعة وغيرها.
م ل/