انطلاق قمة بريدج في أبوظبي بمشاركة عالمية من القادة ورواد الابتكار

تم نشر هذا المحتوى على
انطلقت الإثنين في أبوظبي فعاليات قمة بريدج للعام 2025، بمشاركة أكثر من 60 ألفا من المبدعين وصُنّاع الإعلام والمحتوى والفنون والمنتجين والناشرين ورواد الأعمال والمستثمرين والجامعات ومراكز الأبحاث، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

ويستضيف الحدث ما يفوق 400 متحدث عالمي من صنّاع السياسات ورواد الابتكار والمؤثرين، الى جانب المؤسسات الإعلامية التقليدية والحديثة والجامعات ومراكز الأبحاث وحاضنات الابتكار ، بحسب “وام”.

وتسلط القمة، التي تستمر حتى 10 كانون الأول/ديسمبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض “أدنيك”، الضوء على الصناعات الإبداعية الناشئة مثل الألعاب الإلكترونية وتقنيات الواقع المعزز والافتراضي، إضافة إلى مجالات التصميم والعمارة والحرف والمنتجات الثقافية.

