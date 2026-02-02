The Swiss voice in the world since 1935
انطلاق قوات حكومية سورية نحو الحسكة التي يسيطر عليها الأكراد للانتشار بموجب اتفاق

تم نشر هذا المحتوى على
2 فبراير شباط (رويترز) – قال شهود لرويترز إن قافلة من قوات الأمن التابعة للحكومة السورية تحركت اليوم الاثنين نحو مدينة الحسكة التي يسيطر عليها الأكراد شمال شرق البلاد، وذلك في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار مدعوم من الولايات المتحدة ينص على دمج المناطق التي يديرها الأكراد مع دمشق.

وأدى الاتفاق المعلن يوم الجمعة إلى تجنب تفاقم الصراع بين حكومة الرئيس أحمد الشرع وقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد والتي خسرت مساحات شاسعة من شرق سوريا وشمالها لصالح القوات الحكومية في يناير كانون الثاني.

وبدأت قافلة تضم أكثر من 20 مركبة تابعة لوزارة الداخلية التحرك من محيط الحسكة نحو المدينة بعد ظهر اليوم.

(تغطية صحفية جليل عشاوي – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)

