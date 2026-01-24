انطلاق مؤتمر دبي الأول للذكاء الاصطناعي الأخضر

afp_tickers

1دقيقة

انطلق السبت مؤتمر دبي الأول للذكاء الاصطناعي الأخضر، والمعرض المصاحب له، في أكاديمية شرطة دبي، بتنظيم من مؤسسة زايد الدولية للبيئة بالتعاون مع أكاديمية شرطة دبي وجامعة كيرتن الأسترالية.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد الدولية للبيئة محمد أحمد بن فهد بأن المؤتمر، الذي يحمل شعار “تسخير التكنولوجيا لتحقيق الاستدامة البيئية”، يعكس “رؤية تعتبر أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة للتقدم التقني وإنما حليف داعم لبناء عالم أكثر اخضراراً ومرونة”.

وأضاف بن فهد أن الحدث “يُمثل تجمعا فريدا من نوعه، كونه يجمع نسيجا متنوعا من الخبرات، يضم علماء البيئة، وباحثي ومطوري الذكاء الاصطناعي، ومخططي المدن، ومسؤولي الاستدامة، ومبتكري التكنولوجيا الخضراء، والتربويين والطلبة، إلى جانب الفاعلين في المجتمع المدني”.