The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

انطلاق مؤتمر دبي الأول للذكاء الاصطناعي الأخضر

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

انطلق السبت مؤتمر دبي الأول للذكاء الاصطناعي الأخضر، والمعرض المصاحب له، في أكاديمية شرطة دبي، بتنظيم من مؤسسة زايد الدولية للبيئة بالتعاون مع أكاديمية شرطة دبي وجامعة كيرتن الأسترالية.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد الدولية للبيئة محمد أحمد بن فهد بأن المؤتمر، الذي يحمل شعار “تسخير التكنولوجيا لتحقيق الاستدامة البيئية”، يعكس “رؤية تعتبر أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة للتقدم التقني وإنما حليف داعم لبناء عالم أكثر اخضراراً ومرونة”.

وأضاف بن فهد أن الحدث “يُمثل تجمعا فريدا من نوعه، كونه يجمع نسيجا متنوعا من الخبرات، يضم علماء البيئة، وباحثي ومطوري الذكاء الاصطناعي، ومخططي المدن، ومسؤولي الاستدامة، ومبتكري التكنولوجيا الخضراء، والتربويين والطلبة، إلى جانب الفاعلين في المجتمع المدني”.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية