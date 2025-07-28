انطلاق مراسم دفن الفنان اللبناني زياد الرحباني بمشاركة والدته فيروز

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انطلقت بعد ظهر الاثنين مراسم دفن الفنان المسرحي والموسيقي اللبناني الكبير زياد الرحباني الذي توفي السبت عن 69 عاما، فيما استقطبت الفنانة فيروز اهتماما كبيرا خلال مشاركتها بوداع ابنها في الكنيسة الواقعة في منطقة جبلية شمال شرق بيروت.

وجلست فيروز البالغة تسعين عاما برباطة جأش لافتة قرب النعش تتابع وقائع المراسم الدينية مغطية رأسها بوشاح أسود شفاف، وواضعة نظارتين سوداوين.

وبقيت فيروز نحو أربع ساعات تشارك جلوسا في تلقّي التعازي وتحني رأسها شاكرة وفود المعزين الذين تقاطروا بأعداد كبيرة، بينهم مشاهير كثر من مجالات مختلفة، في قاعة الاستقبال التابعة لكنيسة رقاد السيدة البيزنطية الطراز المشيدة عام 1900 والتي تملأ الأيقونات الدينية القديمة جدرانها.

وامتلأت مقاعد الكنيسة بأكملها قبل أكثر من ساعة على بدء القداس الذي يحضره عدد من كبار الشخصيات بينهم رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، فيما توزع الحاضرون في الباحة الخارجية وقوفا أو جلسوا تحت أشجار الزيتون وعلى المقاعد المنشرة خلف قناطر الصالة التي تقبلوا فيها التعازي.

ولوحظ وجود عدد كبير من أكاليل الزهر من رسميين وشخصيات سياسية ومؤسسات.

وكانت فيروز وصلت إلى الكنيسة بعد وقت قصير من وضع النعش في وسطها، وأمسكت ابنتها ريما بيدها خلال دخولها إلى الكنيسة، على وقع ترتيلة “أنا الأم الحزينة” المسجلة بصوتها، والتي تبثها الكنائس في لبنان في مناسبة الجمعة العظيمة، يوم صلب المسيح وفق الإيمان المسيحي.

وجلست فيروز على المقعد الأمامي أمام النعش، ثم طُلب من الجميع الخروج من الكنيسة لترك الفنانة تُصلي بخصوصية أمام الجثمان.

وبعد نحو 20 دقيقة، انضمت مع كريمتها إلى أفراد العائلة والمقربين في قاعة الاستقبال التابعة للكنيسة حيث شاركت في تقبّل التعازي.

ووصل الجثمان إلى بكفيا بعد محطة قصيرة في شارع الأخوين رحباني في بلدته الساحلية انطلياس، حيث كان العشرات في استقباله. وبثت إحدى كنائس البلدة تراتيل دينية وضع الراحل ألحانها.

وعلى الطريق من أنطلياس إلى بكفيا، رُفعت لافتات عليها صورة زياد وعبارات مستوحاة من أعماله.

– أمام المستشفى –

وكان أكثر من ألف من محبيه تجمّعوا منذ ساعات الصباح الأولى أمام مستشفى “بي أم جي” في بيروت لمواكبة نقل جثمانه.

وأحضر كثر من هؤلاء ورودا بيضاء وحمراء وباقات أزهار، وحمل عدد منهم صورا للرحباني كُتب على بعضها “بَلا وَلا شي…بحبّك”، في إشارة إلى عنوان إحدى أغنياته.

وصدحت ألحان الراحل وصوته عبر سيارات كانت تمر في الشارع، ثم تحلقت مجموعة من المشاركين راحوا ينشدون أغنيات الراحل ومنها “لأول مرة ما منكون سوا”، باكورة ألحانه لوالدته فيروز.

ولدى خروج السيارة المخصصة لنقل الجثمان من المستشفى يتقدمها درّاج من الشرطة، علا التصفيق على وقع قرع أجراس كنيسة المنطقة، وراح الحاضرون الذين أجهش كثر منهم بالبكاء ينثرون عليها الأزهار والأرُزّ، ويطلقون الزغاريد.

ومع أن المتجمعين كانوا متنوعين، غلَب حضور مؤيدي الأحزاب اليسارية، إذ كان الرحباني، وهو الابن الأكبر للفنانة فيروز والملحّن عاصي الرحباني، شيوعي الهوى. وقال الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني حنا غريب لوكالة فرانس برس إن زياد “فنان كبير ثائر حمل قضية الإنسانية (…) وكان يريد لبنان ديموقراطيا علمانيا ولاطائفيا”.

وبين المشاركين ربيع زهر، صديق زياد الذي كان يشاركه الغناء، وهو صاحب حانة “بارومتر” التي كان يتردد عليها الراحل في شارع المكحول.

وقال لوكالة فرانس برس “آخر مرة رأيته كانت الجمعة في بيته، وكنا نحاول إقناعه بالذهاب إلى المستشفى كما كنا نفعل منذ أشهر لكنه لم يكن يرغب، فكنا نأتي له بالطبيب إلى البيت. توسلته هذه المرة أن نأخذه إلى المستشفى، وألححت عليه في طلبي، لكنه لم يشأ”.

وأضاف “كل ما كان يقوله لي زياد لا أنساه في حياتي. تعلمت منه الكثير (…) حتى بعد مماته أشعر أنه قربي”.

– موسيقى ومسرح –

كان زياد الرحباني المولود في الأول من كانون الثاني/يناير 1956، خلال مسيرته التي بدأت في مطلع السبعينات، كاتبا وملحنا وموسيقيا ومسرحيا، أضحك الجمهور كثيرا بنقد ساخر، لكنه حاكى به الواقع اللبناني المرير من الانقسامات الطائفية والعصبيات والتقاليد والإقطاع، ولم ينج من انتقاداته فن والديه التقليدي والفولكلوري.

واشتهر الرحباني بمسرحياته التي أنتجها خلال الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990). ورغم انتمائه السياسي المعلن، حظي بشعبية واسعة في كل فئات الشعب اللبناني.

وفي الجانب الموسيقي، لحّن أغنيات كثيرة، قسم كبير منها لوالدته فيروز، ولغيرها من الفنانين الذين عملوا معه.

وقد ساهم وفق خبراء في “تجديد فيروز وتطوير” أعمالها لمواكبة الزمن اعتبارا من التسعينات.

وشكّل رحيل زياد الرحباني أحد أكثر المواضيع تداولا على منصات التواصل الاجتماعي في لبنان والعالم العربي في اليومين الماضيين، إذ نشر عشرات المشاهير ومعهم آلاف المستخدمين الآخرين رسائل رثوا فيها الفنان “العبقري”. كما جرى التداول على نطاق واسع بمقاطع فيديو من أعماله ومقابلاته.

رحب/ب ح/جك