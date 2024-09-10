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انطلاق ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي في مومباي

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انطلقت أعمال ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي في مومباي وذلك تحت شعار “ما بعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة: الابتكار والاقتصادات الجاهزة للمستقبل”، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وقالت الوكالة إن الملتقى الذي تنظمه وزارة الاقتصاد الإماراتية والسفارة الإماراتي لدى نيودلهي، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في الهند، يضمّ “عددا من كبار المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص وممثلي كبرى الشركات ومجتمع الأعمال في الجانبين”.

والهدف من الملتقى “بحث سبل تحقيق الاستفادة الكاملة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، عبر تأسيس المزيد من الشراكات بين مجتمعي الأعمال في القطاعات ذات الأولوية”، وفق “وام”.

أم/

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