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انفجارات بميناء دمياط المصري تزيد احتمال اتساع رقعة الحرب

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دبي/القاهرة 29 يوليو تموز (رويترز) – وقعت انفجارات اليوم الأربعاء في ميناء لتحميل الغاز الطبيعي على البحر المتوسط في مصر، وذكرت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري أن ناقلة تخزين عائمة مملوكة للولايات المتحدة في الموقع تعرضت لضربة بطائرة مسيرة، في مؤشر محتمل على اتساع رقعة الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الواقعة التي حدثت في ميناء دمياط.

وشنت الولايات المتحدة والسعودية في وقت سابق اليوم غارات على جماعات شبه عسكرية في العراق مدعومة من إيران، وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “بسحق إيران تماما” ردا على قصفها القوات الأمريكية بعد أيام من وقف الغارات الجوية.

(تغطية صحفية تيمور أزهري وباريسا حافظي ودوينا تشياكو وكانيشكا سينغ – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية