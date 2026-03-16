انفجارات في كييف إثر هجوم نهاري نادر بالمسيّرات (مراسلو فرانس برس)

دوّت سلسلة انفجارات صباح الاثنين في وسط كييف، وفق ما أفاد صحافيون من المدينة حيث أعلنت السلطات بوقوع هجوم نهاري نادر يستهدف العاصمة الأوكرانية بالمسيّرات الروسية.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو “سقط حطام طائرات مسيّرة في وسط المدينة”، لكن لم تُسجّل أي إصابات.

وأضاف “الهجوم المعادي على كييف مستمر؛ ابقوا في ملاجئكم”.

وتساقطت شظايا في حيّين آخرين، بحسب ما أفاد رئيس البلدية. وشاهد صحافيون من وكالة فرانس برس ومضات في السماء وسحبا من الدخان.

كان سكان العاصمة يحاولون الاحتماء، ولا سيما في الممرات تحت الأرض ومحطة المترو، في ساعة الذروة.

وأعلنت القوات الجوية على تطبيق تلغرام رصد عدة مجموعات من الطائرات المسيّرة القتالية فضلا عن صاروخ واحد على الأقل يتجه نحو كييف.

وبحسب قنوات على تلغرام مقرّبة من الجيش الأوكراني، فقد أسقطت الدفاعات الجوية صاروخين كانا يهاجمان العاصمة. وأطلقت صفّارات الإنذار الجوية في كييف حوالى الساعة 08,30 بالتوقيت المحلي، تزامنا وتوجّه السكان إلى أماكن أعمالهم، واستمرت نحو ساعة ونصف ساعة.

وهذا هجوم نادر يُنفّذ في وضح النهار على كييف، المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 3 ملايين نسمة وتُستهدَف عادة وبشكل متكرر خلال الليل.

خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا والواقعة في الشمال الشرقي على بعد نحو ثلاثين كيلومترا فقط من الحدود الروسية، تعرّضت هي الأخرى لهجوم بطائرات مسيّرة روسية في الصباح.

وأُصيب شخص واحد على الأقل، بحسب ما أعلن رئيس البلدية إيغور تيريخوف على تلغرام.

وفي روسيا، أعلن رئيس بلدية موسكو من جهته تدمير نحو 250 طائرة مسيّرة أوكرانية بينما كانت تقترب من العاصمة الروسية خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية.

كانت روسيا قد شنّت في شباط/فبراير 2022 غزوا واسع النطاق على جارتها أوكرانيا، في أكثر النزاعات دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، والذي أسفر عن مئات الآلاف من القتلى من الجانبين وملايين اللاجئين الأوكرانيين.

ومنذ عام تقريبا، كثّفت الولايات المتحدة جهودها الدبلوماسية من أجل دفع الأطراف المتحاربة إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات. غير أن عدة جولات من المحادثات بوساطة أميركية لم تسفر عن نتائج ملموسة.

وخلال الأسابيع الأخيرة، حولت الحرب في الشرق الأوسط جانبا كبيرا من اهتمام واشنطن بعيدا عن النزاع في أوكرانيا.

