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انفجار الناقلة ستولت ماجنيسيوم قبالة السواحل العمانية

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لندن 14 يوليو تموز (رويترز) – قالت شركة ستولت تانكرز المشغلة للناقلة ستولت ماجنيسيوم إن حريقا اندلع على الناقلة اليوم الثلاثاء عقب “انفجار جهاز خارجي مجهول” لدى إبحارها في بحر العرب قبالة سواحل عمان.

• ذكرت الشركة في بيان أن الواقعة حدثت عند الساعة 2040 بتوقيت جرينتش أمس الاثنين، وأدت إلى اندلاع حريق في غرفة محركات السفينة.

• قالت إن جميع أفراد الطاقم بخير وتم التأكد من وجودهم جميعا، مشيرة إلى أن الطاقم باشر عمليات إخماد الحريق.

• أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بحدوث واقعة على بعد 40 ميلا بحريا من شمال شرق مدينة قلهات في سلطنة عمان، وهو موقع تشير بيانات تتبع السفن من مجموعة بورصات لندن إلى أنه يتطابق مع موقع الناقلة ستولت ماجنيسيوم.

• في واقعة منفصلة، تعرضت ناقلتا النفط الخام الإماراتيتان العملاقتان ممباسا بي والباهية لقصف بصاروخي كروز إيرانيين أثناء عبورهما مضيق هرمز، مما أسفر عن أضرار جسيمة بالناقلتين ومقتل أحد أفراد الطاقم.

(إعداد بدور السعودي للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة )

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