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انفجار جديد قرب السفارة الإسرائيلية في الدنمارك

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أعلنت الشرطة في كوبنهاغن سماع دوي إنفجار ليلا على مسافة 500 متر من السفارة الإسرائيلية في الدنمارك، بعد خمسة أيام من هجوم مماثل وقع بجوار هذه البعثة الدبلوماسية.

وقالت ترين مولر، المفتشة في شرطة كوبنهاغن، أمام الصحافيين “نحاول بالطبع تحديد ما إذا كان هناك صلة بالحادث الذي تعرضت له السفارة الإسرائيلية” الأسبوع الماضي. 

وأضافت “لا شيء يشير إلى ذلك” موضحة أن الإنفجار ناجم بلا شك عن إطلاق نار.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية آثار الانفجار أمام مبنى سكني يبعد حوالى 500 متر عن السفارة.

وليل 1 إلى 2 تشرين الأول/أكتوبر، وقع انفجاران في جوار هذه السفارة ورجحت الشرطة أنهما نجما عن قنبلتين يدويتين، في ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط. 

ويشتبه في قيام شابين سويديين يبلغان 16 و19 عاما، بنقل خمس قنابل يدوية وإلقاء اثنتين منها سقطتا على شرفة تبعد نحو مئة متر من المبنى الدبلوماسي، بحسب الإدعاء. 

وأمر القاضي الخميس باحتجازهما لمدة 27 يوما.

وبعد يومين، أعلنت الشرطة أن التهم الموجهة إليهما امتدت لتشمل جرائم بموجب قانون الإرهاب، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وفي السويد، تعرضت السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم الثلاثاء لإطلاق نار، دون تسجيل إصابات.

وألمحت وكالة الاستخبارات السويدية (سابو) إلى تورط إيران في هاتين الحادثتين.

سبو/ريم/نور

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