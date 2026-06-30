انفجار طرد مفخخ في موناكو يسفر عن إصابة أوليغارشي أوكراني وشخصين آخرين

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أسفر انفجار طرد مفخخ عن إصابة الأوليغارشي الأوكراني فاديم يرمولاييف وشخصين آخرين في موناكو الإثنين، في حادثة غير مسبوقة هزت الإمارة التي تنعم بأعلى درجات الأمان.

وأُصيب الثلاثة، ومن بينهم قاصر، الإثنين في الانفجار الذي وقع في مبنى سكني في موناكو يقع في شارع يمتد على طول الحدود مع فرنسا قرابة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (19,00 بتوقيت غرينتش).

وأفاد مصدر مطلع على التحقيق وكالة فرانس برس طالبا عدم كشف اسمه، بأن أحد المصابين هو رجل الأعمال الأوكراني النافذ فاديم يرمولاييف.

ووصف أمير موناكو ألبير الثاني الحادثة بأنها “جريمة نكراء” و”صدمة للمجتمع برمّته”.

وأشار أحد مساعدي وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز إلى أن الشرطة تعمل “على العثور على الجاني الذي لاذ بالفرار”.

وقال وزير الدولة في الإمارة كريستوف ميرمان إن زوجين في الخمسينات أو الستينات من العمر أصيبا في الانفجار وهما في حالة صحية حرجة، فيما أصيب قاصر يبلغ 13 عاما “يرجح جدا أنه قريب للزوجين” بجروح أقل خطورة، دون أن يكشف هوياتهم.

وأفاد مصور لوكالة فرانس برس من موقع الحادثة بوجود تعزيزات أمنية مكثفة مع فرض طوق أمني يمنع الوصول إلى المنطقة، في حين كانت مروحية تحلق في الأجواء.

ونشر حوالى 50 عنصر إطفاء و80 عنصر أمن في موقع الحادثة.

– براغ وخردق –

وقال المدعي العام ستيفان تيبو إن مشتبها به ترك حقيبة أو طردا في بهو المبنى قبل مغادرته، مضيفا أنه لا يوجد ما يشير حتى اللحظة إلى سبب استهداف هذا المبنى.

وأشارت حكومة موناكو إلى أن “الانفجار القوي” ناجم عن “طرد مفخخ”.

وذكرت على منصة إكس “رُصد مشتبه به عبر كاميرات المراقبة الأمنية وهو يلوذ بالفرار باتجاه بلدية بوسولاي في فرنسا”.

وقال ميرمان إن شهود عيان أدلوا بمعلومات تساعد في تحديد هوية المشتبه به.

وذكر أن العبوة الناسفة كانت تحتوي على ما يبدو على براغ وخردق (كرات حديد صغيرة).

وقدمت طواقم الإسعاف العلاج لأربعة أشخاص آخرين أصيبوا بصدمة وجروح ناتجة عن تطاير زجاج النوافذ جراء الانفجار، وفقا له.

وقال “على حد علمي، هذه المرة الأولى في التاريخ التي تشهد فيها الإمارة عملا مشابها”.

ويخضع يرمولاييف الذي يقيم في موناكو لعقوبات فرضتها عليه كييف منذ كانون الأول/ديسمبر 2023 بسبب نشاطه التجاري في قطاع المشروبات الكحولية داخل شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا وفق الأجهزة الأمنية الأوكرانية.

وقال ميرمان في مؤتمر صحافي عقده في وقت متقدّم مساء الاثنين، إن أجهزة الاستخبارات تعمل على فهم خلفيات الضحايا و”تحديد ما إذا كان آخرون قد يواجهون تهديدات معينة”.

ولفت ميرمان إلى أن المدعي العام سيعقد إيجازا صحافيا الثلاثاء.

فكك-داك-مك/الح