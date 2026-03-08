انفجار عند السفارة الأميركية في أوسلو والدافع قد يكون “إرهابيا”

أعلنت شرطة أوسلو الأحد أن الانفجار الذي وقع عند السفارة الأميركية في النروج ليلا وتسبب بأضرار مادية محدودة قد يكون بدافع “إرهابي”، لكنها شددت على أن التحقيق جار أيضا في دوافع أخرى.

وأفادت الشرطة بأن “جهازا متفجرا” تسبب بالانفجار الذي وقع عند مدخل القسم القنصلي للسفارة حوالى الساعة 01,00 (منتصف ليل السبت الأحد بتوقيت غرينتش)، دون كشف مزيد من التفاصيل.

ووصف رئيس الوزراء النروجي جوناس غار ستور الحادث بأنه “خطير جدا وغير مقبول على الإطلاق”، مشيرا إلى أنه تحدث الأحد مع رئيس البعثة الدبلوماسية الأميركية في أوسلو.

وشوهد زجاج مهشم على الثلج خارج مدخل المبنى، إضافة إلى شقوق في باب زجاجي سميك ومصابيح علوية متدلية من أسلاك وعلامات سوداء على الأرض عند أسفل الباب، يُفترض أنها نجمت عن الانفجار.

وقال رئيس وحدة التحقيق المشتركة بين الشرطة والاستخبارات فرود لارسن لشبكة البث العامة “إن آر كاي” إن “إحدى الفرضيات هي أنه عمل إرهابي… لكننا لسنا متمسكين بذلك تماما. علينا أن نكون منفتحين على احتمال وجود أسباب أخرى وراء ما حدث”.

وأفاد لارسن في مؤتمر صحافي أن الشرطة تبحث عن منفّذي الهجوم لكن لا يوجد “مشتبه بهم” بعد.

وألمحت المسؤولة في الشرطة في أوسلو غريته لين ميتليد إلى أن شحنة متفجرة ألقيت على السفارة. وردا على سؤال صحافي عما إذا كانت قنبلة يدوية، امتنعت المسؤولة عن الإدلاء بتفاصيل.

– صلة بالحرب في الشرق الأوسط؟ –

ووُضعت السفارات الأميركية في الشرق الأوسط في حالة تأهب قصوى على خلفية الحرب التي اندلعت في المنطقة منذ هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران في 28 شباط/فبراير. وكان عدد منها هدفا لهجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة، مع قيام طهران بالرد على الضربات التي تتعرض لها.

ولم يستبعد المحققون في أوسلو بأن يكون انفجار السفارة الأميركية مرتبطا بالحرب في الشرق الأوسط.

وقال لارسن “من الطبيعي أن يُنظر إلى الأمر على أنه مرتبط بالوضع السياسي الأمني الراهن”، مضيفا أن الشرطة عزّزت التدابير الأمنية في الموقع بعد الهجوم.

وقال رئيس الوزراء ستور إنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية أيضا في “مواقع أميركية وإسرائيلية ويهودية أخرى”، مشددا على أنه “لا يوجد ما يشير إلى أن الوضع يشكل خطرا على سكان أوسلو أو على أي مكان آخر في البلاد”.

وكان وزير الخارجية النروجي إسبن بارث إيدي أكد أن “أمن البعثات الدبلوماسية مهم للغاية بالنسبة لنا”.

وأكدت الاستخبارات النروجية لفرانس برس أنها استدعت عناصر إضافيين لمساعدة الشرطة في التحقيق.

وأفاد الناطق باسمها مارتن برينسن بأن أي تغيير لم يطرأ على مستوى تقييم التهديد في الدولة الاسكندنافية، والذي ما زال عند الدرجة الثالثة على مقياس من خمس درجات منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

ولم يكشف ما إذا كانت وُجّهت أي تهديدات للمصالح الأميركية في النروج قبل الانفجار.

وأوضحت شرطة أوسلو في بيان أن المحققين عاينوا الموقع، في حين شاركت كلاب مدربة وطائرات مسيّرة ومروحيات في عملية البحث عن المنفّذين.

وقال إدوارد (16 عاما)، وهو أحد سكان الحي، لمحطة “تي في2” إنه كان يشاهد التلفزيون عندما سمع صوت الانفجار.

أضاف “اعتقدت أنا وأمي في البداية أن الصوت صدر من منزلنا، لذلك نظرنا حولنا، لكننا رأينا بعد ذلك وميض أضواء خارج النافذة وحشدا من عناصر الشرطة”. وتابع “كانت هناك كلاب بوليسية، وطائرات مسيّرة وعناصر شرطة يحملون أسلحة آلية، ومروحيات”.

وتُفرض إجراءات أمنية مشددة عادة خارج مقار السفارات الأميركية حول العالم. ولم تتضح الإجراءات التي كانت متّخذة عند سفارة أوسلو وقت وقوع الانفجار.

وأصدرت السفارة الأميركية في السويد المجاورة تحذيرا أمنيا بعد الانفجار في أوسلو، وحضت رعاياها على “توخي الحذر في محيط السفارة الأميركية” بسبب حدوث تظاهرات مفاجئة، و”عدم لفت الانتباه” إليهم.

