انفجار عند كنيس في لييج البلجيكية ورئيس البلدية يندد بـ”عمل معاد للسامية”

afp_tickers

2دقائق

أعلن مكتب المدعي الفدرالي البلجيكي المسؤول عن الجريمة المنظمة والإرهاب بأنه سيتولى التحقيق في انفجار ألحق أضرارا بكنيس يهودي الاثنين في شرق بلجيكا، بينما ندد رئيس البلدية بما وصفه بأنه “عمل معاد للسامية”.

وأفاد رئيس بلدية لييج حيث الكنيس ويلي ديميير شبكة البث العامة “آر تي بي إف” RTBF أن ما حدث “متعمّد ومستهدف. ندين هذا العمل المعادي للسامية بأشد العبارات”.

وأضاف “لا يمكننا السماح بنقل النزاعات الجارية في الخارج إلى مدينتنا”، في إشارة على ما يبدو إلى الحرب الدائرة في الشرق الأوسط منذ هاجمت إسرائيل والولايات المتحدة إيران في 28 شباط/فبراير.

وقع الانفجار قرابة الساعة 04,00 (03,00 ت غ) أمام الكنيس وحطّم نوافذ الأبنية على طول الطريق ولم يتسبب بوقوع أي إصابات، بحسب ما أفاد ناطق باسم الشرطة أوضح بأنه أدى إلى “أضرار مادية فقط”. وذكرت شبكة “آر تي بي إف” بأن طوقا أمنيا فُرض في محيط المنطقة.

ويعد الكنيس الذي شُيّد عام 1899 متحفا لتاريخ الجالية اليهودية في لليج، بحسب موقعه على الإنترنت.

يأتي حادث لييج غداة انفجار وقع عند السفارة الأميركية في أوسلو وتسبب بأضرار محدودة فيما قالت الشرطة النروجية إنه قد يكون بدافع “إرهابي”.

