انفجار عند مدخل مركز داعم لإسرائيل في هولندا

afp_tickers

3دقائق

وقع انفجار عند مدخل مركز داعم لإسرائيل في هولندا ما تسبب بأضرار مادية محدودة، بحسب ما أعلنت الشرطة السبت، بينما نبّهت المنظمة من “نمط مثير للقلق” من الحوادث المشابهة في أوروبا.

وقالت ناطقة باسم الشرطة لفرانس برس إن المركز الذي تديره منظمة “مسيحيون من أجل إسرائيل” غير الربحية في مدينة نايكيرك (وسط) كان خاليا عندما وقع الانفجار عند بوابته ليل الجمعة.

وجاء في بيان للشرطة أن “التحقيقات كشفت بأن شخصا يرتدي ملابس سوداء وضع متفجرة”، داعية أي شهود محتملين على ما جرى، للإدلاء بإفاداتهم.

من جانبها، أعربت منظمة “مسيحيون من أجل إسرائيل” عن “صدمتها” حيال ما قالت إنه “نمط مثير للقلق” لحوادث تستهدف مواقع يهودية ومؤيدة لإسرائيل في هولندا وبلجيكا المجاورة.

وأفادت في منشور على شبكات التواصل الاجتماعي إن “الأضرار كانت محدودة لكن الأثر كبير”، معتبرة أن وقوع الحادث “عشية عيد الفصح، المناسبة الأهم بالنسبة للمسيحيين، يجعله أكثر تأثيرا”.

ونشرت منظمة إسلامية غير معروفة على نطاق واسع يحتمل أن تكون لها صلات بإيران مقطع فيديو دعائيا على الإنترنت حول الانفجار، وفقا لموقع سايت الذي يتتبع أنشطة الجماعات الجهادية.

وعلى عكس المقاطع السابقة، لم يظهر الفيديو الذي نشرته “حركة أصحاب اليمين الإسلامية” الهجوم نفسه، بل عرضت صورا من الانترنت للمبنى مرفقة بتهديد للمؤيدين لإسرائيل، بحسب موقع سايت.

من جانبها، حذّرت الشرطة من أنه ما زال من البكر تحديد دافع للحادثة. وأضافت أن التحقيقات ما زالت جارية ولم يتمّ توقيف أي شخص حتى اللحظة.

وتقول المنظمة إنها تهدف الى تعزيز “الفهم المبني على الكتاب المقدس داخل الكنيسة وبين الأمم بشأن مقاصد الله تجاه إسرائيل وتقديم الدعم المعنوي لإسرائيل عبر الصلاة والعمل”.

وبحسب موقعها الالكتروني، يضم “مركز إسرائيل” في نايكيرك معارض ومتجرا ويستضيف محاضرات.

وسبق ان أعلنت “حركة أصحاب اليمين الإسلامية” مسؤوليتها عن سلسلة من الهجمات الليلية في هولندا وبريطانيا وبلجيكا التي زادت من المخاوف بشأن معاداة السامية على وقع الحرب في الشرق الأوسط.

ومنذ اندلاع الحرب بهجوم أميركي-إسرائيلي على إيران في 28 شباط/فبراير، أُضرمت النيران في سيارات إسعاف يشغلها متطوعون يهود في لندن فيما أُحرقت مركبة في أنتويرب البلجيكية واستُهدف معبدان يهوديان في مدينتي لييج في بلجيكا وروتردام في هولندا. كما استُهدفت مدرسة يهودية في أمستردام.

اوب/لين-سام/س ح