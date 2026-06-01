انفجار في سفينة قبالة جنوب العراق (هيئة بريطانية ومصدر عراقي)

afp_tickers

1دقيقة

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية الاثنين بوقوع انفجار في سفينة شحن في الخليج قبالة جنوب العراق بعد إصابتها بـ”مقذوف مجهول”، وهو ما أكده مصدر عراقي، لكن عزاه إلى “عطل فني”.

وأوردت هيئة “يو كي إم تي أو” بأنها “تلّقت بلاغا عن حادثة وقعت على بُعد 40 ميلا بحريا جنوب شرق أم قصر” بجنوب العراق المحاذي للحدود مع الكويت، مضيفة أن “سفينة شحن كانت تعبر الخليج العربي عندما وقع انفجار كبير إثر إصابة الجانب الأيمن منها بمقذوف مجهول”.

وأشارت إلى أنها “ليست على علم بأي تأثير بيئي في الوقت الحالي”، لافتة إلى أن “السلطات تحقق”.

من جهته، قال مصدر في الشركة العامة لموانئ العراق لوكالة فرانس برس إن “عطلا فنيا أصاب الباخرة”، ما تسبب بالانفجار.

وفي الأسابيع الأخيرة، أعلن العراق استقبال سفن عدة في موانئه الجنوبية المطلّة على الخليج والتي تشكّل منفذه البحري الوحيد، بعدما تأثر اقتصاده بشكل بالغ جرّاء إغلاق مضيق هرمز بعد اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في نهاية شباط/فبراير.

ع ك-كبج/كام