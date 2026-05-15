انقاطاعات التيار الكهربائي تؤثّر على الملايين في الفيليبين

تعرّضت الفيليبين الجمعة لانقطاعات واسعة في التيار الكهربائي، ما ترك ملايين الأشخاص من دون كهرباء في أكثر أشهر العام حرّا في الدولة الاستوائية.

وأفادت الشركة الوطنية لتشغيل شبكة الكهرباء في الفيليبين (إن جي سي بي) بأن انقطاعات دورية للتيار لمدة ساعة شملت أجزاء من العاصمة مانيلا وجزيرة لوزون منذ منتصف نهار الجمعة.

وأوضحت الشركة ووزارة الطاقة أن “اضطرابات كبيرة في شبكة الكهرباء” تسبّبت بالانقطاعات وأثّرت في خطوط النقل، إضافة إلى توقّف عدد من محطّات توليد الكهرباء الرئيسة لأعمال الصيانة.

وأشارت “إن جي سي بي” إلى أن هذه الاضطرابات ستتوسّع لتشمل الجزر الوسطى، ما سيؤدي إلى انقطاعات قد تصل إلى سبع ساعات.

وقالت وزيرة الطاقة شارون غارين في بيان “يستحقّ المواطنون توضيحا كاملا بشأن حوادث بهذا الحجم”.

وأضافت “سنحرص على فحص جميع الجوانب التشغيلية والفنية والامتثال، واتخاذ الإجراءات المناسبة عند الضرورة”.

ولم تحدد غارين موعد عودة إمدادات الكهرباء إلى طبيعتها.

وتضمّ جزيرة لوزون نحو نصف سكان الفيليبين البالغ عددهم 116 مليون نسمة، كما تمثل جزءا كبيرا من النشاط الاقتصادي في البلاد.

وتأتي هذه الانقطاعات خلال أكثر أشهر السنة حرا، حيث يرتفع الطلب على أجهزة التكييف.

وحصلت الانقطاعات على رغم تطبيق الجهات الحكومية أسبوع عمل من أربعة أيام، فُرض بعد وقت قصير من اندلاع الحرب بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة ثانية.

