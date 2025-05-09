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انقطاع جديد للاتصالات في مطار نيوآرك الأميركي

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أعلنت سلطات مطار نيوآرك الأميركي الذي يعد واحدا من ثلاثة مطارات تؤمن النقل الجوي في منطقة نيويورك الكبرى، أن المرفق واجه الجمعة انقطاعا جديدا للاتصالات لمدة تسعين ثانية في ساعات الصباح الباكر.

يأتي ذلك في أعقاب انقطاع للاتصالات واجهه المطار في 28 نيسان/أبريل تعذّر خلاله على المراقبين الجويين في محطة التحكم بالملاحة الجوية في فيلادلفيا الاتصال بالطائرات.

وسجّل في حادثة الجمعة، وفقا لإدارة الطيران الفدرالية، “انقطاع في خدمات الاتصالات أثّر على الاتصالات وأجهزة الرادار” في محطة التحكم بالملاحة الجوية نفسها في فيلادلفيا.

وهذه المحطة هي التي تتولى توجيه الطائرات الداخلة إلى المجال الجوي لمطار نيوآرك والخارج منه.

وجاء في بيان مقتضب أن انقطاع الاتصالات وقع الجمعة نحو الساعة 3,55 (7,55 ت غ) “واستمر لنحو 90 ثانية”.

بعد الحادثة الأولى، قالت إدارة الطيران الفدرالية الأربعاء إنها بصدد إبطاء الوصول والمغادرة في مطار نيوآرك الذي يُعتبر من الأكثر ازدحاما في الولايات المتحدة.

ووصف موظفون ما واجهوه من رعب من جراء انقطاع الاتصالات في نيسان/أبريل، وهو ما استدعى أخذ أربعة من موظفي مراقبة الحركة الجوية إجازات قصيرة الأجل لمعاناتهم من صدمات نفسية، وفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال.

ارب/ود/كام

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