انقلاب ناقلة نفط قبالة سواحل عُمان وطاقمها لا يزال مفقوداً

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انقلبت ناقلة نفط ترفع علم جزر القمر قبالة سواحل سلطنة عمان الاثنين، بحسب ما أعلن مركز الأمن البحري العماني في بيان، مشيراً إلى إطلاق عملية بحث وإنقاذ لتحديد مكان الطاقم الذي لا يزال في عداد المفقودين.

ولم يحدد مركز الأمن البحري التابع لوزارة الدفاع العمانية سبب الحادث.

ولم يعرف إن كان الحادث تسبب بتسرب نفطي.

وفي بيان عبر حسابه الرسمي على موقع “إكس”، أشار المركز إلى “انقلاب ناقلة نفط ترفع علم جزر القمر وذلك على بعد 25 ميلاً بحرياً جنوب شرق رأس مدركة بولاية الدقم” الساحلية الاثنين.

وأوضح أنه “قد تم تفعيل عملية (بحث وإنقاذ) بالتنسيق مع الجهات المعنية” من دون تقدم مزيد من التفاصيل.

وفي بيان الثلاثاء، حدد مركز الأمن البحري هوية السفينة على أنها “بريستيج فالكون”، لافتاً إلى أنها كانت تقلّ على متنها طاقماً مكوناً من 16 فرداً، 13 من الجنسية الهندية وثلاثة سريلانكيين.

وأضاف أن “طاقم الناقلة البحرية لا يزال مفقوداً”، فيما تتواصل جهود البحث والإنقاذ.

وكانت السفينة في طريقها إلى مدينة عدن الساحلية اليمنية، وفقا لموقع “مارين ترافيك” للشحن.

بور-هع/ع ش/أم/غ ر