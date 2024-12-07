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انهيار جزئي لمبنى سكني جراء انفجار في لاهاي

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انهار مبنى مكون من ثلاث طبقات في لاهاي السبت جزئيا بسبب انفجار أعقبه حريق، وفق ما ذكرت خدمة الإطفاء التي تبحث بين الأنقاض عن ناجين.

وجاء في بيان لخدمة الإطفاء في المدينة “إن خدمة الطوارئ تقوم بالبحث عن أشخاص وانقاذهم وتكافح الحريق”.

ولا توجد أي معلومات لدى رجال الإنقاذ حول عدد القاطنين الموجودين تحت الأنقاض وملابسات الانفجار في المبنى غير البعيد من وسط المدينة.

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس في المكان بوجود نحو عشر سيارات إطفاء تعمل على إخماد الحريق.

وتناثر الحطام في أنحاء الشارع وتحطمت عدة نوافذ، مع ارتفاع أعمدة ضخمة من الدخان.

وتم انقاذ العديد من الأشخاص، بحسب موقع Regio15 الإخباري المحلي.

وأشارت خدمة الإطفاء إلى أن أربعة مصابين في الانفجار نقلو إلى المستشفيات المحلية لتلقي العلاج.

وطلبت السلطات من السكان إغلاق النوافذ والأبواب وإيقاف نظام التهوية.

وذكر الموقع Regio15 أن رئيس بلدية المدينة جان فان زانين زار مكان الحادث لتنسيق جهود الإنقاذ في المبنى الذي دمر الانفجار عددا من طوابقه.

وذكرت قناة “نوس” (NOS) أن العشرات من رجال الإطفاء يكافحون الحريق وكسروا الأبواب لدخول المبنى.

واشارت القناة إلى أن فرق البحث والإنقاذ المتخصصة بالكوارث الطبيعية توجهت إلى المكان ومعها كلاب الإنقاذ.

ريك/ريم/كام

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