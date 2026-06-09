اوبن ايه آي تعلن إيداع ملفها السري للاكتتاب العام الأولي بعد أسبوع من خطوة مماثلة لأنثروبيك

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أعلنت شركة “اوبن ايه آي” الاثنين أنها أودعت بشكل سري ملف مشروعها للاكتتاب العام الأولي في البورصة، بعد أسبوع من إعلان مماثل لمنافستها “أنثروبيك”، وقبل أيام قليلة من إطلاق “سبايس اكس” أكبر اكتتاب عام أولي بالبورصة في التاريخ.

وقالت “اوبن ايه آي” في بيان “لقد قدمنا حديثا وبصورة سرية طلب S-1 إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية”، موضحة أن هذا الإعلان يأتي استباقا لأي تسريبات.

وأضافت الشركة المبتكرة لبرنامج “تشات جي بي تي” “لم نحدد جدولا زمنيا نهائيا بعد، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت، إذ إن بعض الخطوات التي نعتزم تنفيذها قد تكون أسهل كشركة غير مدرجة في البورصة”.

وتتيح هذه الطلبات السرية للشركات الحصول على موافقة الجهة التنظيمية من دون الكشف عن البيانات المالية أمام المنافسين، بالإضافة إلى اختبار رد فعل السوق، مع إمكانية التراجع عن الاكتتاب العام الأولي أو تأجيله.

واختُتم البيان المقتضب بالقول “إنها مجموعة معقدة من المقايضات والخيارات، وتتيح لنا هذه الخطوة إمكانية الدخول إلى البورصة في وقت أقرب إذا تبيّن أن ذلك هو الخيار الأفضل”.

ويأتي إعلان شركة “أوبن ايه آي” بعد أسبوع من إعلان منافستها “أنثروبيك” إيداع ملف سري تمهيدا لقرار نهائي “سيتوقف على ظروف السوق وعوامل أخرى”.

وفي هذا السياق، تترقب “وول ستريت” الجمعة واحدة من أكبر عمليات الاكتتاب العام في تاريخها، والمتمثلة في إدراج شركة “سبايس اكس” التابعة للملياردير إيلون ماسك، وسط توقعات بجمع تمويل قياسي يبلغ 75 مليار دولار.

بل/رك/ملك