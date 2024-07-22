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اوكرانيا تبرم اتفاقاً لاعادة هيكلة جزء من ديونها

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أعلنت أوكرانيا الاثنين أنها ابرمت اتفاقاً مبدئياً حول إعادة هيكلة 20 مليار دولار من ديونها، في حين تواجه البلاد غزوا روسيا منذ عامين ونصف.

توصلت كييف إلى “اتفاق مبدئي” مع مجموعة من الدائنين الدوليين من القطاع الخاص لإعادة هيكلة ثلاث عشرة حزمة من سندات اليورو، وهو اجراء يكفل للبلاد حسم ما مجموعه 11,4 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة و22,75 مليار دولار بحلول عام 2033، بحسب وزارة المالية الأوكرانية.

وقال وزير المال سيرغي مارشينكو “إن الأموال المفرج عنها ستدعم الاستقرار المالي الكلي لأوكرانيا، مما سيسمح لنا بتمويل الاحتياجات الأكثر إلحاحاً لمواجهة الغزو الروسي”.

واشار إلى أن الحكومة الأوكرانية بذلت “جهودا كبيرة للتوصل إلى هذا القرار” بعد مفاوضات مع مجموعة تمثل نحو ربع حاملي السندات من القطاع الخاص.

اعربت المجموعة عن ارتياحها في بيان لأنها توصلت إلى “اتفاق سريع وبناء مع الحكومة” الأوكرانية.

وأكدت في بيانها “يسعدنا أننا تمكنا من تقديم تخفيض كبير لديون أوكرانيا، ومن مساعدتها في جهودها لاستعادة وصولها إلى الأسواق العالمية لرؤوس الاموال ودعم إعادة إعمار البلاد في المستقبل”. 

وأشار رئيس الوزراء دنيس شميغال إلى أن إعادة هيكلة ديون أوكرانيا “ستفرج عن هذه الموارد من أجل الدفاع والإنفاق الاجتماعي وإعادة الإعمار”. 

وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية دولية منذ بداية الغزو الروسي في عام 2022، لكنها اضطرت أيضًا إلى الاستدانة لتأمين دفاعها والحفاظ على سير الخدمات العامة ودفع رواتب الموظفين وضمان رعاية النازحين.

بور/ريم/نور

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