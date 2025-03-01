اوكرانيا تستعد لاحتمال وقف الدعم الأميركي بعد المواجهة في واشنطن

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تستعد أوكرانيا لاحتمال وقف الدعم الأميركي لها وتتطلع إلى تحالف أقوى مع أوروبا ضد الغزو الروسي، عقب المشادة الكلامية الحادة بين الرئيسين دونالد ترامب وفولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض الجمعة.

صاح ترامب ونائبه جي دي فانس في زيلينسكي واتهماه بعدم إبداء “الامتنان” وبرفض قبول شروط السلام المقترح. ووصف المحلل السياسي فولوديمير فيسينكو المشادة الكلامية بأنها “هزيمة لكلا الجانبين”، لكنه قال إنها كانت “ستحدث عاجلا أم آجلا”.

وأكد فيسينكو لوكالة فرانس برس “لم تعد الولايات المتحدة حليفة لأوكرانيا”، مضيفا أنه لا ينبغي أن يكون هناك “أي أوهام” بشأن استمرار الدعم العسكري الأميركي.

وحذر فيسينكو من أن التأثيرات قد تكون “كبيرة” لأن الدعم الأميركي لا يشمل فقط توريد الأسلحة بل وأيضا الاستخبارات العسكرية والاتصالات.

ورغم المواجهة في المكتب البيضاوي، قال زيلينسكي لشبكة فوكس نيوز إنه يعتقد “بالطبع” أن العلاقة مع ترامب يمكن إنقاذها واعترف بأن القتال ضد روسيا “سيكون الأمر صعبا” من دون الدعم الأميركي.

– تحالف جديد مع أوروبا –

وقدمت الولايات المتحدة لأوكرانيا 64 مليار يورو كمساعدات عسكرية منذ بدء الغزو الروسي، وفقا للأرقام الرسمية.

وذكر معهد كيل، وهو هيئة بحثية اقتصادية ألمانية، أنه من عام 2022 حتى نهاية عام 2024، قدمت الولايات المتحدة ما مجموعه 114,2 مليار يورو (119,8 مليار دولار) كمساعدات مالية وإنسانية وعسكرية.

وساهم الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الفردية بنحو 132,3 مليار يورو.

قال مصدر عسكري أوروبي في وقت سابق إن الوضع سيصبح “معقدا للغاية” بالنسبة لأوكرانيا بحلول ايار/مايو أو حزيران/يونيو بدون دعم أميركي جديد فوق ما تعهدت به الإدارة السابقة بالفعل.

وأفاد مصدر في رئاسة أوكرانيا بعد المشادة الكلامية أن “التحالف الجديد مع الدول الأوروبية سيحمي الحرية والديمقراطية وقيمنا المشتركة”.

وذكر المصدر أن الخلاف يمثل “إجابة منطقية على سؤال ما هو التالي ومن هو صديقنا ومن هو عدونا. هذا أمر جيد بالفعل”.

وأضاف المصدر أن أوكرانيا تعتقد الآن أن ترامب وفانس “يصطفان بشكل علني مع روسيا”.

– “حماقة مطلقة”-

أثار التحول المفاجئ الذي أحدثه ترامب في الموقف الاميركي من أوكرانيا، وتهميش كييف وأوروبا وسعيه للتقارب مع فلاديمير بوتين، قلق دول الناتو.

وأكد حلفاء أوكرانيا الأوروبيون الذين من المقرر أن يجتمعوا في لندن الأحد، وقوفهم إلى جانب زيلينسكي.

ورأى إيليا نيسخودوفسكي، رئيس معهد التحول الاجتماعي والاقتصادي، أن أوكرانيا يجب أن تعتمد بشكل أكبر على الدعم الأوروبي لكنه تساءل عما إذا كان الأوروبيون “مستعدين للتحرك بسرعة كافية”.

وتابع “كان من الصواب أن يدافع زيلينسكي عن كرامتنا، لكن كان من الخطأ الدخول في نزاع”.

وأعرب العديد من الأوكرانيين العاديين عن دعمهم لزيلينسكي، وأشادوا به.

لكن النائب المعارض أوليكسي غونشارينكو انتقده واصفا الجدال مع ترامب أمام وسائل الإعلام بأنه “حماقة مطلقة”.

وأضاف “رأينا نهاية علاقتنا مع ترامب الآن” محذرا من “العواقب السيئة للغاية” لوقف المساعدات العسكرية الأميركية.

لكن صحيفة يوروبيان برافدا الإلكترونية كتبت في افتتاحيتها إن واشنطن “ليست في عجلة من أمرها لحرق الجسور” على الرغم من الخلاف مع ترامب.

وأشارت إلى رد فعل “معتدل” نسبيا من البيت الأبيض بعد الخلاف موضحة أنه لم تكن هناك بيانات رسمية حول وقف المساعدات.

وتابعت الصحيفة “في الوقت الحالي، كل ما يمكننا قوله بالتأكيد هو أن فترة عدم اليقين التي بدأت في الأسابيع الأخيرة بسبب تصرفات الحكومة الأميركية الجديدة قد اشتدت بشكل كبير”.

بور-دت/شي/ص ك