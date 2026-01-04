ايداع مادورو في سجن بنيويورك وترامب يؤكد أن واشنطن “ستدير” فنزويلا

أُودع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو سجنا في نيويورك الأحد، غداة عملية عسكرية أميركية مباغتة لإزاحته عن السلطة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إثرها إن واشنطن ستتولى “إدارة” هذه الدولة الغنية بالنفط في أميركا الجنوبية.

ونفّذ الجيش الأميركي غارات جوية على كراكاس فجر السبت، بينما اعتقلت قوات خاصة مادورو وزوجته قبل نقلهما جوا إلى نيويورك حيث يواجهان تهما تتعلق بالاتجار بالمخدرات وحيازة الأسلحة.

وأظهر مقطع فيديو نشره البيت الأبيض على مواقع التواصل الاجتماعي مادورو مكبّل اليدين ويرتدي صندلا، يواكبه عملاء فدراليون أثناء اقتياده عبر منشأة تابعة لإدارة مكافحة المخدرات الأميركية في مانهاتن.

وسُمع مادورو البالغ 63 عاما، وهو يقول باللغة الإنكليزية “ليلة سعيدة، عام جديد سعيد”.

وحكم اليساري مادورو فنزويلا بقبضة من حديد منذ أكثر من عقد، بعدما فاز في عمليات اقتراع أثارت المعارضة والدول الغربية شكوكا حول نزاهتها. وقد وصل إلى السلطة بعد وفاة ملهمه ومعلمه السياسي الرئيس السابق هوغو تشافيز.

مع انتشار خبر اعتقاله، لوّح الفنزويليون المقيمون خارج البلاد بالأعلام واحتفلوا في الساحات من مدريد إلى سانتياغو. وقد غادر نحو ثمانية ملايين فنزويلي بلادهم بسبب الفقر المدقع والقمع السياسي. وسُجلت مظاهر احتفالات محدودة في كراكاس أيضا.

وبعد ساعات من العملية التي وقعت فجر السبت، بدت شوارع العاصمة الفنزويلية هادئة، على رغم إبداء عدد من سكانها قلقهم مما سيكون عليه الوضع مستقبلا.

وقال ترامب إنه “سيُعيّن أشخاصا” من حكومته لتولي المسؤولية في فنزويلا، لكنه لم يُدلِ بمزيد من التفاصيل.

واستبعد إمكانية تسليم السلطة الى زعيمة المعارضة الحائزة جائزة نوبل السلام ماريا كورينا ماتشادو، معتبرا أنها لا تحظى “بالدعم أو الاحترام” الكافيين لتولي هذه المسؤولية. وأبدى في المقابل استعداده للتعاون مع نائبة مادورو، ديلسي رودريغيز.

لكن رودريغيز بدّدت هذا الاحتمال، مطالبة بالإفراج عن مادورو ومتعهدة “الدفاع” عن البلاد.

في وقت متأخر من مساء السبت، أمرت المحكمة العليا الفنزويلية رودريغيز بتولي صلاحيات الرئاسة “بصفة موقتة”.

وأعرب وزير الخارجية ماركو روبيو الأحد عن استعداد واشنطن للعمل مع من بقي من مسؤولين فنزويليين في إدارة مادورو إذا اتخذوا “قرارات صائبة”.

وقال لشبكة “سي بي اس” إن موقف الولايات المتحدة سيتحدّد “بناء على ما يفعلونه، وسنرى ماذا سيفعلون”. وأضاف “ما أعرفه هو أنه إن لم يتخذوا القرار الصائب، فإن الولايات المتحدة ستحتفظ بأدوات ضغط عدة”.

– احتياطيات نفطية هائلة –

وكان ترامب أكد في مؤتمر صحافي السبت أن واشنطن ستتولى إدارة فنزويلا “حتى نتمكن من القيام بانتقال آمن وسليم ورشيد”، مضيفا أن قواته مستعدة لتنفيذ موجة ثانية من الضربات “أكبر بكثير” إذا لزم الأمر.

وبات جليا اهتمام ترامب باستغلال موارد فنزويلا التي تملك أكبر احتياطات مثبتة من النفط في العالم وفق منظمة الدول المصدّرة (أوبك).

وقال الرئيس الأميركي “سنقوم بإشراك شركات النفط الأميركية الكبيرة جدا، وهي الأكبر في العالم، لإنفاق مليارات الدولارات، لإصلاح البنية التحتية المتهالكة بشدة”.

وأضاف “سنبيع كميات كبيرة من النفط”.

تنتج فنزويلا ما يناهز مليون برميل من النفط الخام يوميا، وفق أوبك، وتبيع معظمها في السوق السوداء بأسعار مخفضة، نظرا الى العقوبات الأميركية.

ويتهم ترامب كراكاس باستخدام عائدات النفط لتمويل “الإرهاب المرتبط بالمخدرات وعمليات الاتجار بالبشر والقتل والاختطاف”.

– “الإفراج الفوري” –

كان الفنزويليون يتوقعون هجمات محتملة على بلادهم مع حشد القوات الأميركية قواتها قبالة سواحل البلاد منذ أشهر، وتنفيذها ضربات على قوارب تقول إنها تهرّب المخدرات.

استيقظ سكان كراكاس على دوي انفجارات وهدير مروحيات عسكرية قرابة الساعة الثانية صباحا (06,00 بتوقيت غرينتش). وقد شنّت غارات جوية على قاعدة عسكرية رئيسية وقاعدة جوية، من بين مواقع أخرى، استمرت ساعة تقريبا.

وقال رئيس أركان الجيش الأميركي الجنرال دان كاين إن 150 طائرة شاركت في العملية لدعم القوات التي نزلت بالمروحيات للقبض على مادورو، بالاستناد إلى معلومات استخبارية جُمعت على مدى أشهر حول عاداته اليومية، وصولا إلى “ما يأكله” والحيوانات الأليفة التي يربيها.

وأشار كاين إلى أن مادورو وزوجته “استسلما” من دون أي مقاومة، وأنه لم تُسجّل “أي خسائر في الأرواح الأميركية”.

ولم تُصدر السلطات الفنزويلية أي حصيلة بشرية. لكن ترامب صرّح لصحيفة “نيويورك بوست” أن “العديد” من الكوبيين ضمن حراسة مادورو قُتلوا.

وفي احتفالٍ في سانتياغو، قالت الفنزويلية ياسميري غاياردو (61 عاما) إنها تُخطط للعودة إلى وطنها قريبا من تشيلي حيث عاشت طوال السنوات الثماني الماضية، مضيفة أن اعتقال مادورو “إنجاز عظيم لنا”.

أما بالنسبة لآخرين في فلوريدا، فإنّ الغموض الذي يُحيط بمستقبل وطنهم نغّص عليهم فرحتهم. وقال إليعازر موريسون، وهو فنزويلي يبلغ 47 عاما “لا أثق بترامب، لكنني ممتنٌ جدا”.

وسارعت دول مثل الصين وروسيا وإيران، التي تربطها علاقات تاريخية بحكومة مادورو، لإدانة العملية. لكنّ حلفاء لواشنطن لم يخفوا بدورهم قلقهم، بما في ذلك فرنسا والاتحاد الأوروبي.

ودعت الصين، حليفة فنزويلا، الأحد إلى “الإفراج الفوري” عن مادورو، فيما اعتبرت كوريا الشمالية اعتقال مادورو “تعديا على سيادة” فنزويلا.

من جانبه، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن عملية اعتقال مادورو “سابقة خطيرة” لم يتم خلالها احترام قواعد القانون الدولي.

في المقابل، قال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إن إسرائيل تدعم “التحرك الحازم” للولايات المتحدة في فنزويلا، “من أجل إعادة الحرية والعدالة في تلك المنطقة من العالم”.

في الفاتيكان، قال البابا لاوون الرابع عشر الأحد إن مصلحة الشعب الفنزويلي يجب أن تُعطى الأولوية بعد الإطاحة بمادورو، مؤكدا ضرورة ضمان سيادة كراكاس.

كذلك، شدّدت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن فنزويلا التابعة للأمم المتحدة السبت على وجوب ألا تحول “عدم شرعية” الهجوم الأميركي دون مثول مادورو أمام القضاء بتهم ارتكاب حكومته انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وجرائم ضد الإنسانية.

وبناءً على طلب فنزويلا، يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة الاثنين لمناقشة الأزمة، على ما قالت الرئاسة الصومالية للمجلس.

