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ايران: وقف إطلاق النار “قد يؤثر” في الرد على الهجوم الإسرائيلي

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قال الرئيس الايراني الأحد أن وقفا محتملا لإطلاق النار بين حلفاء بلاده واسرائيل “قد يؤثر في شدة” الرد على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت مواقع عسكرية إيرانية.

ونقلت وكالة إرنا للأنباء عن مسعود بزشكيان قوله “إذا أعاد الإسرائيليون النظر في سلوكهم، وقبلوا وقفا لإطلاق النار وتوقفوا عن قتل المظلومين والأبرياء، قد يكون لهذا تأثير في شدة هجومنا ونوعه”.

وأكد بزشكيان أن إيران “لن تترك أي اعتداء على سيادتها وأمنها يمر بدون رد”.

في 26 تشرين الأول/أكتوبر، أكد الجيش الإسرائيلي أنه هاجم أهدافا عسكرية في إيران ردا على هجمات صاروخية إيرانية ضد إسرائيل في الأول من تشرين الأول/أكتوبر.

ووصفت إيران هجومها بأنه جاء ردا على مقتل قادة مدعومين منها وجنرال في الحرس الثوري.

ومنذ الضربات التي وقعت الشهر الماضي، حذرت إسرائيل إيران من أي رد آخر، لكن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي تعهد توجيه “رد قاس”.

وقال خامنئي خلال كلمة ألقاها أمام طلاب في طهران “على العدوين، الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، أن يعلما أنهما سيتلقيان بالتأكيد ردا قاسيا على ما يفعلانه ضد إيران ومحور المقاومة”.

وكان يشير بذلك إلى تحالف تنظيمات مسلحة مدعوم من طهران يضم الحوثيين في اليمن وحزب الله اللبناني وحركة حماس الإسلامية الفلسطينية.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إن الضربات التي نفذتها بلاده استهدفت “قدرات دفاعية إيرانية ومنشآت لإنتاج الصواريخ”.

وأعلنت القوات المسلحة الإيرانية إن الهجوم الإسرائيلي أسفر عن مقتل أربعة عسكريين وتسبب ب”أضرار محدودة” لعدد من أنظمة الرادار. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل مدني أيضا.

بدم/سام/ب ق

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