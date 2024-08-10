ايران تدين “جريمة حرب” ارتكبتها اسرائيل بشنها غارة على مدرسة في غزة

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دانت إيران السبت “جريمة الحرب” التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بشنه غارة على مدرسة في مدينة غزة، داعية المجتمع الدولي إلى دعم الشعب الفلسطيني.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان إن هذا الهجوم “اثبت مرة اخرى أن كيان الفصل العنصري الصهيوني لا يلتزم بأي من قواعد وانظمة القانون الدولي والمبادئ الاخلاقية والإنسانية”.

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة السبت أنّ ما لا يقل عن 93 شخصا قتلوا جرّاء الضربة الإسرائيليّة على مدرسة التابعين التي لجأ إليها نحو 250 نازحا خصوصا من النساء والأطفال.

وقال الجيش الإسرائيلي أن هذه المدرسة تضم مركز قيادة عسكريا.

واعتبر كنعاني أن “هذا الهجوم الهمجي نموذج واضح على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وجريمة الحرب والجريمة ضد الإنسانية في الوقت نفسه”.

والضربة هي من الأكثر حصدا للأرواح منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة إثر هجوم غير مسبوق لحماس في جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

واضاف المتحدث أن “السبيل الوحيد للتعامل مع هذا الكيان الهمجي هو التحرك الحازم والحاسم من جانب دول العالم الإسلامي وأحرار العالم في الدعم العملي للشعب الفلسطيني ونضالاته المشروعة ومقاومته ضد الاحتلال والعدوان”.

وتأتي الضربة فيما تتزايد المخاوف من اندلاع حرب إقليمية بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في 31 تموز/يوليو في طهران التي حملت إسرائيل مسؤوليته.

أب/ريم/ب ق