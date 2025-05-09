ايران والولايات المتحدة تعقدان جولة جديدة من المباحثات الأحد

afp_tickers

3دقائق

تستأنف الولايات المتحدة وإيران الأحد المباحثات بينهما بشأن ملف طهران النووي وتعقدان جولة رابعة منها تستضيفها العاصمة العمانية مسقط، قبل أيام من زيارة إقليمية يقوم بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بحسب ما أكد الجانبان الجمعة.

وقال مصدر في وانشطن مطلع على سير المحادثات طلب عدم ذكر اسمه، إن المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف سيتوجه “الى سلطنة عمان الأحد لعقد جولة رابعة من المباحثات”.

وأضاف “كما في السابق، نتوقع عقد مناقشات مباشرة وغير مباشرة”.

من جهته، أكد وزير الخارجية عباس عراقجي أن طهران وافقت على عقد الجولة المقبلة الأحد في مسقط التي تقود منذ أسابيع جهود الوساطة.

وقال في فيديو بثته وسائل إعلام إيرانية “اقترح علينا أصدقاؤنا العمانيون يوم الأحد ونحن وافقنا”.

أضاف “المفاوضات تمضي قدما وبطبيعة الحال كلما تقدمنا، كلما احتجنا الى إجراء مشاورات، وكلما احتاجت الوفود الى وقت إضافي لمعاينة القضايا” المطروحة على طاولة البحث.

وأجرى الطرفان ثلاث جولات إحداها في روما، بينما أقيمت الأخريان في مسقط. وبينما كان من المقرر أن تعقد الجولة الرابعة في الثالث من أيار/مايو، أعلنت سلطنة عمان إرجاءها “لأسباب لوجستية” الى موعد لم يحدد في حينه.

ويسبق الموعد الجديد للجولة الرابعة زيارة الرئيس الأميركي للمنطقة بين 13 و16 أيار/مايو، والتي من المقرر أن تشمل السعودية وقطر والامارات.

وبدأت الولايات المتحدة وإيران مباحثات بوساطة عمان في 12 نيسان/أبريل، سعيا للتوصل الى اتفاق بشأن برنامج طهران النووي بعدما انسحبت واشنطن أحاديا في العام 2018، من الاتفاق الدولي المبرم في 2015.

لطالما اتهمت دول غربية، بما فيها الولايات المتحدة، إيران بالسعي إلى تطوير أسلحة نووية، وهو ادعاء تنفيه طهران باستمرار مؤكّدة أن برنامجها النووي مخصص لأغراض سلمية ومدنية.

شت/كام/ود