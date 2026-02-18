ايران وروسيا ستجريان مناورات في بحر عمان (متحدث عسكري إيراني)

afp_tickers

2دقائق

تجري ايران مناورات مشتركة الخميس مع حليفتها روسيا في بحر عمان، وفق ما نقلت وكالة أنباء “إسنا” الإيرانية عن متحدث عسكري الأربعاء، غداة جلسة مفاوضات بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة.

وقال المتحدث حسن مقصودلو إن “المناورات البحرية المشتركة” ستجري في بحر عمان وفي شمال المحيط الهندي، و”هدفها تعزيز الأمن البحري (في المنطقة) والعلاقات بين سلاحي البحرية في البلدين”.

ولم يحدّد المدة التي ستستغرقها هذه المناورات.

وكانت إيران أعلنت عن مناورات بدأت الاثنين بإشراف الحرس الثوري في مضيق هرهز الاستراتيجي.

وهدّد مسؤولون إيرانيون مرّات عدّة، لا سيما خلال فترات تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن بإغلاق هذا المضيق الذي يعتبر ممرا رئيسيا لنقل النفط والغاز في العالم.

وقال التلفزيون الإيراني إن المضيق أغلق لبضع ساعات الثلاثاء لأسباب “أمنية” خلال المناورات العسكرية.

ونشرت الولايات المتحدة في مياه الخليج قوة بحرية عسكرية ضخمة، في إطار تهديدها بالتدخّل عسكريا في إيران في حال لم يتوصل البلدان إلى اتفاق خلال المحادثات الجارية بينهما.

واستؤنفت المفاوضات في مطلع شباط/فبراير، برعاية سلطنة عمان، وكانت الأولى منذ حرب حزيران/يونيو التي شنتها إسرائيل على إيران وشاركت واشنطن خلالها بقصف منشآت نووية إيرانية. وردّت طهران بقصف إسرائيل وقواعد عسكرية أميركية في المنطقة.

وتؤكد إيران أن المفاوضات تقتصر على الملف النووي، بينما تريد واشنطن أن تشمل برنامج إيران الصاروخي البالستي ومسألة دعمها لمجموعات مسلحة في الشرق الأوسط، على رأسها حزب الله.

اب/رض/خلص