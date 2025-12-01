ايرباص تؤكد رصد “مشكلة في الجودة” تؤثر على ألواح في طائرات إيه320

afp_tickers

3دقائق

أعلنت شركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات الاثنين أنها رصدت “مشكلة في الجودة” تؤثر على ألواح معدنية في طائرات الركاب الشهيرة إيه320، مؤكدة أنه تم “احتواء” المشكلة.

وصرحت متحدثة في الشركة لوكالة فرانس برس أن “إيرباص تؤكد رصدها مشكلة في الجودة لدى أحد الموردين تؤثر على عدد محدود من الألواح المعدنية لطائرة إيه320″، مؤكدة صحة تقارير إعلامية سابقة أفادت بذلك.

وأضافت المتحدثة أن “إيرباص تتبنى نهجا متحفظا، وتفحص جميع الطائرات التي يُحتمل أن تكون قد تأثرت، علما بأن جزءا منها فقط سيتطلب مزيدا من الإجراءات”.

وتابعت “تم تحديد مصدر المشكلة واحتواؤها، وجميع الألواح الجديدة المنتجة مطابقة لكافة المواصفات”.

انخفضت أسهم إيرباص في وقت سابق الإثنين بأكثر من 10% في بورصة باريس، عقب تقارير إعلامية أفادت بأن مشكلة في جودة ألواح هيكل الطائرة أدت إلى تأخير تسليم عدد من طائراتها الأكثر مبيعا من طراز إيه320. لكن الأسهم استردت بعضا من خسائرها لاحقا.

جاءت التقارير بشأن المشكلة الجديدة بعد إعلان الشركة الأسبوع الماضي عن خلل في برنامج التحكم في تلك الطائرات وتعليق رحلات 6000 طائرة من طراز إيه320 حتى إجراء تحديث في البرمجة عقب مشكلة فنية في الولايات المتحدة.

أثار الإعلان في البداية مخاوف إزاء ضرورة وقف رحلات مئات الطائرات لفترات طويلة، لكن إيرباص قالت الاثنين إن أقل من 100 طائرة لا زالت متوقفة.

في 30 تشرين الأول/أكتوبر واجهت طائرة إيرباص إيه320 تابعة لشركة جيت بلو مشكلة في التحكم أثناء الطيران بسبب عطل في الكمبيوتر، ناجم عن التعرض للإشعاع الشمسي على ما يبدو. وانخفضت الطائرة فجأةً أثناء رحلة بين كانكون في المكسيك ونيوارك في الولايات المتحدة، ما اضطرها للقيام بهبوط اضطراري في تامبا بولاية فلوريدا.

وقال محللون في دويتشه بنك إن عدم تحديث إيرباص لإرشاداتها بشأن تسليم الطائرات هذا العام يشير إلى أن انعكاسات تحديث البرنامج لا تزال قيد التقييم أو تم احتواؤها.

تُعد A320، بمختلف طرازاتها، الطائرة التجارية الأكثر مبيعا في العالم. وقد دخلت الخدمة عام 1988، وسُلِّمت 12257 طائرة منها حتى نهاية أيلول/سبتمبر.

نيو-تك/غد/لين