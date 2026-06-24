ايرباص ستفحص 16 طائرة طراز إيه380 بعد رصد تشققات في مكون رئيسي بأجنحتها

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أعلنت شركة إيرباص أنها ستفحص 16 طائرة من طراز إيه380 العملاقة، خمس منها على الفور، بعد اكتشاف تشققات في أحد مكونات الجناح الرئيسية في بعض الطائرات التي تستخدمها شركتا طيران الإمارات وخطوط كوانتاس.

وأمرت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران بإجراء فحوصات عاجلة تلزم شركات الطيران بفحص بنية عارضة الجناح في الطائرات المعنية، بعد أن رصد مفتشون تشققات خلال عمليات صيانة دورية، حسبما أفادت إيرباص في ساعة مـتأخرة الثلاثاء.

وظهرت التشققات في عارضة هيكلية تمتد على طول الجناح وتتحمل جزءا كبيرا من الأحمال الهوائية التي تتعرض لها هذه الطائرات العملاقة ذات الطابقين، أثناء الطيران.

ومن بين الطائرات الـ 16 التي سيتم فحصها، تشغل طيران الإمارات 15 طائرة، بينما تشغل كوانتاس طائرة واحدة. أما الطائرات الخمس التي سيتم فحصها فورا فتشغلها طيران الإمارات، ومن المقرر أن تبدأ العملية في موعد أقربه الأربعاء.

ومن بين شركات الطيران التي تستخدم طائرات إيه380: طيران الإمارات والخطوط الجوية السنغافورية وبريتش ايرويز، وكوانتاس ولوفتهانزا والخطوط القطرية والخطوط الكورية والاتحاد للطيران، وخطوط إيه إن إيه وخطوط آسيانا.

وتشغل طيران الإمارات أكبر أسطول من طائرات إيه 380 في العالم، إذ تسير أكثر من نصف الطائرات العملاقة النشطة من هذا الطراز، والتي توقفت شركة إيرباص عن تصنيعها في 2021.

وقالت طيران الإمارات الأربعاء إن “عمليات الفحص ستبدأ خلال الـ 48 ساعة القادمة، وسيتم إنجاز جميع الأعمال اللازمة قبل عودة الطائرات إلى الخدمة”.

وأكدت أنها ستعمل عن كثب مع إيرباص والسلطات المختصة “لتقليل أي اضطراب في جداول التشغيل”.

ورصدت تشققات في طائرة “يمكن أن تقلل من سلامة هيكل جناح” خلال عمليات فحص أمرت بها الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران في توجيهات صدرت في كانون الأول/ديسمبر 2025.

تم تحديد جميع طائرات إيه380 “ذات تاريخ الإنتاج نفسه”، وستقوم شركة إيرباص بإجراء عمليات فحص فورية على خمس طائرات.

فمت/غد/جك