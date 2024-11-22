ايرلندا ستطبق مذكرة التوقيف بحق نتانياهو من قبل المحكمة الجنائية الدولية

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أعلن رئيس الوزراء الإيرلندي سايمون هاريس الجمعة أنه سيتم اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إذا جاء إلى ايرلندا بموجب مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه الخميس.

وردا على سؤال من التلفزيون العام “ار تي اي” عما إذا كانت ايرلندا، العضو في المحكمة الجنائية الدولية، ستعتقل نتانياهو إذا زار البلاد، قال “نعم، بالتأكيد”.

وأضاف “نحن ندعم المحاكم الدولية ونطبق مذكرات التوقيف الصادرة عنها”.

وبعد أكثر من سنة على الحرب في غزة، أثارت المحكمة الجنائية الدولية غضب اسرائيل عبر إصدارها الخميس مذكرتي توقيف بحق نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت في قضايا جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.

وقد أصدرت المحكمة أيضا مذكرة توقيف بحق قائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وندّد الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس بمذكرات التوقيف “المشينة” التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقّ نتانياهو وغالانت.

ومن حيث المبدأ، من شأن قرار المحكمة أن يقيّد تنقّلات نتانياهو إذ يتوجّب على أيّ من الدول الأعضاء الـ124 في هذه الهيئة توقيفه في حال دخوله أراضيها.

كما قال هاريس للتلفزيون ان مذكرة التوقيف ضد محمد الضيف “ستنفذ بالتأكيد أيضا”.

تدهورت العلاقات بين ايرلندا وإسرائيل منذ اعتراف دبلن في أيار/مايو بدولة فلسطين، ما دفع باسرائيل الى استدعاء سفيرها.

بمو/نور/ص ك