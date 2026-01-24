اير فرانس تعلق رحلاتها إلى دبي “موقتا” على خلفية التوترات في الشرق الأوسط

afp_tickers

2دقائق

أعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية (اير فرانس) مساء الجمعة في بيان أرسلته لوكالة فرانس برس، تعليق رحلاتها إلى دبي في الإمارات العربية المتحدة “موقتا”، على خلفية الوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط.

وقالت اير فرانس في بيانها “نظرا للوضع الراهن في الشرق الأوسط، قررت الشركة تعليق رحلاتها إلى دبي موقتا”، مشيرة إلى أنها “تراقب باستمرار تطورات الوضع الجيوسياسي في المناطق التي تخدمها طائراتها والتي تعبرها”، لضمان “أعلى مستويات السلامة والأمان” لرحلاتها.

وألغت الشركة الجمعة رحلتين من باريس إلى دبي هما “ايه اف 660” و”ايه اف 658″، ونتيجة لذلك ألغيت رحلتان إضافيتان من دبي إلى باريس كان من المقرر تسييرهما السبت على متن هاتين الطائرتين.

وأكدت اير فرانس أنها “تتابع الوضع لحظة بلحظة، وستقدم تحديثات إضافية حول جدول رحلاتها في وقت لاحق”، مشددة على أن سلامة عملائها وطواقمها تشكل “أولوية قصوى”.

وواصلت الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة ضغوطها على إيران، وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس، أن أسطولا عسكريا أميركيا يتجه نحو الخليج.

وكان ترامب هدد مرارا بضرب إيران ردا على قمع السلطات الاحتجاجات الأخيرة في البلاد، قبل أن يبدو أنه تراجع عن هذا التهديد الأسبوع الماضي، بعدما أكد أن طهران علقت عمليات الاعدام التي كانت مقررة بحق متظاهرين.

وأفادت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) بأن حاملة الطائرات “أبراهام لينكولن”، التي كانت متمركزة في بحر الصين الجنوبي، تتجه حاليا إلى منطقة الخليج.

بور-نغو/س ح