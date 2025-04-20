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بابا الفاتيكان يدعو لوقف إطلاق النار في غزة خلال ظهور قصير في عيد القيامة

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مدينة الفاتيكان (رويترز) – جدد البابا فرنسيس دعوته لوقف إطلاق النار الفوري في غزة في رسالة بمناسبة عيد القيامة قرأها أحد مساعديه عندما ظهر لفترة وجيزة في الشرفة الرئيسية لكاتدرائية القديس بطرس.

ووصف بابا الفاتيكان، الذي لا يزال بابا يتعافى من الالتهاب الرئوي، في الرسالة الوضع في غزة بأنه “مأساوي ومؤسف”. ودعا أيضا حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إلى إطلاق سراح من تبقى من الرهائن وندد بما وصفه “باتجاه معاداة السامية المقلق” في العالم.

وجاء في الرسالة “أناشد الطرفين المتحاربين إعلان وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والإقدام على مساعدة الشعب الجائع الذي يتطلع إلى مستقبل يسوده السلام”.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية