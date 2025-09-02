بابا الفاتيكان يستضيف هرتسوج يوم الخميس وخلاف حول مصدر الدعوة للقاء

reuters_tickers

3دقائق

روما (رويترز) – اتفق البابا ليو والرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج على اللقاء في الفاتيكان يوم الخميس، لكن ثار خلاف حول الجهة التي بادرت بفكرة عقد الاجتماع.

وأصدرت الرئاسة الإسرائيلية بيانا صباح الثلاثاء جاء فيه أن هرتسوج سيلتقي مع ليو يوم الخميس بدعوة من البابا.

وقال الفاتيكان في بيان مساء الثلاثاء “من المعتاد… الاستجابة لطلبات لقاء البابا التي يقدمها رؤساء الدول والحكومات؛ وليس من المعتاد توجيه دعوات إليهم”.

وبعد بيان الفاتيكان، قال مصدر في مكتب هرتسوج إن الرئيس كان يعتزم الاجتماع مع البابا الراحل فرنسيس خلال زيارة إلى إيطاليا لكن الأخير مرض وتوفي لاحقا.

وأضاف المصدر أنه بعد تنصيب البابا ليو، جرى ترتيب اللقاء الجديد بالتنسيق الكامل مع الفاتيكان عبر القنوات الدبلوماسية.

وقال مكتب هرتسوج في بيان إن الجانبين سيناقشان الجهود الرامية إلى إعادة الرهائن المحتجزين في غزة والتصدي لمعاداة السامية على الصعيد العالمي وحماية المجتمعات المسيحية في الشرق الأوسط.

ووجه البابا ليو، وهو أول بابا أمريكي للفاتيكان، “مناشدة قوية” الأسبوع الماضي لإنهاء الصراع المستمر منذ نحو عامين بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة ووقف دائم لإطلاق النار وتحرير الرهائن المحتجزين في القطاع وتوفير المساعدات الإنسانية.

ويسعى الفاتيكان جاهدا لتأدية دور الوسيط المحايد في الشؤون العالمية، ولا يُعلّق عادة على اجتماعات البابا مع قادة العالم قبل انعقادها ويكتفي بإصدار بيانات مقتضبة بعدها.

وأُعلن عن اجتماعين للبابا مع قادة العالم هذا الأسبوع، أحدهما مع هرتسوج يوم الخميس والآخر مع الرئيس البولندي كارول نافروتسكي يوم الجمعة.

وانتُخب ليو في مايو أيار ليخلف البابا فرنسيس، الذي عرف بانتقاده الدائم للحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة.

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)