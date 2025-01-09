بابا الفاتيكان يصف الوضع في غزة بأنه “مخز”

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مدينة الفاتيكان (رويترز) – صعّد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان يوم الخميس انتقاداته للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، واصفا الوضع الإنساني في القطاع الفلسطيني بأنه “خطير ومخز للغاية”.

وفي كلمة أمام عدد من الدبلوماسيين لدى الفاتيكان تلاها نيابة عنه أحد مساعديه، بدا أن البابا فرنسيس يشير إلى الوفيات الناجمة عن برد الشتاء في غزة، حيث لا توجد كهرباء تقريبا.

وجاء في كلمة البابا “لا يمكننا قبول تجمد الأطفال حتى الموت بسبب تدمير المستشفيات أو قصف شبكة الطاقة”.

كما ورد في الكلمة “لا يمكننا بأي حال من الأحوال قبول قصف المدنيين”.

وكان البابا (88 عاما) حاضرا في أثناء إلقاء الكلمة لكنه طلب من أحد مساعديه تلاوتها نيابة عنه لأنه يتعافى من نزلة برد.

وجاءت الكلمة كجزء من رسالة سنوية للبابا إلى أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى الكرسي الرسولي من حوالي 184 دولة، والتي يُطلق عليها أحيانا رسالة (حالة العالم). وكان السفير الإسرائيلي لدى الفاتيكان من بين الحضور.

ويحرص البابا فرنسيس، رئيس الكنيسة الكاثوليكية الرومانية التي يبلغ عدد أتباعها 1.4 مليار، عادة على عدم الانحياز إلى أي طرف في الصراعات.

لكنه صار في الآونة الأخيرة أكثر انتقادا للحملة العسكرية الإسرائيلية على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وأشار إلى أن المجتمع العالمي يجب أن يدرس ما إذا كان الهجوم يشكل إبادة جماعية للفلسطينيين.

وندد وزير في الحكومة الإسرائيلية بتعليقات البابا علنا في ديسمبر كانون الأول بسبب هذا الاقتراح.

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس عندما هاجم مسلحون فلسطينيون بقيادة الحركة بلدات في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 في ما تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 معظمهم من المدنيين واقتياد أكثر من 250 رهينة إلى غزة.

ووفقا للسلطات في قطاع غزة، الذي تديره حركة حماس، فإن الحملة التي شنتها إسرائيل ردا على ذلك وتقول إنها تهدف إلى القضاء على حماس، أسفرت عن مقتل أكثر من 46 ألف شخص معظمهم من المدنيين ونزوح كل سكان غزة تقريبا وتدمير أجزاء كبيرة من القطاع.