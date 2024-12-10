بابا الفاتيكان يلتقي بالرئيس الفلسطيني الخميس

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مدينة الفاتيكان (رويترز) – قال الفاتيكان يوم الثلاثاء إن البابا فرنسيس سيلتقي برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يوم الخميس، في الوقت الذي أصبح فيه البابا أكثر وضوحا في انتقاده للحملة العسكرية الإسرائيلية بقطاع غزة.

ويتوجه عباس إلى إيطاليا هذا الأسبوع حيث من المتوقع أن يلتقي أيضا بالرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا ورئيسة الوزراء جورجا ميلوني.

وأعلن الفاتيكان اللقاء في إشعار مقتضب يوم الثلاثاء دون أي تفاصيل أخرى.

وقال البابا في نوفمبر تشرين الثاني إن المجتمع الدولي يجب أن يتحرى ما إذا كانت الحملة الإسرائيلية في غزة تعد إبادة جماعية للشعب الفلسطيني.

وأثارت تصريحات البابا انتقادات من سفير إسرائيل لدى الكرسي الرسولي.

وتقول إسرائيل إن اتهامها بممارسة الإبادة الجماعية في غزة لا أساس له من الصحة وإنها لا تستهدف إلا حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والفصائل المسلحة الأخرى.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل ما يقرب من 45 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 106 آلاف آخرين منذ بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع في أكتوبر تشرين الأول 2023، كما أصبح معظم سكان غزة البالغ عددهم نحو مليوني نسمة تقريبا بلا مأوى أو نازحين في ظل مجاعة تلوح في الأفق.

واجتمع البابا فرنسيس وعباس بضع مرات من قبل. وآخر مرة تحدثا فيها هاتفيا كانت في نوفمبر تشرين الثاني 2023 بعد شهر من اندلاع الصراع بين إسرائيل وحماس.

وعادة ما يتوخى البابا، الذي يترأس الكنيسة الكاثوليكية البالغ عدد أتباعها 1.4 مليار نسمة، الحذر بشأن اتخاذ موقف في الصراعات، لكنه أصبح أكثر صراحة في الآونة الأخيرة بشأن الحملة الإسرائيلية.

وانتقد في أكتوبر تشرين الأول ما وصفه “بالعجز المخزي” للمجتمع الدولي عن إنهاء الحرب.

كما انتقد البابا، الذي يقول إنه على اتصال يومي مع إحدى الكنائس الكاثوليكية في غزة، الضربات الجوية الإسرائيلية في لبنان على أهداف لجماعة حزب الله قائلا إنها “تخطت الأخلاق”.