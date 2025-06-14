بابا الفاتيكان يناشد إسرائيل وإيران “تحكيم العقل” ويدعوهما للحوار

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مدينة الفاتيكان (رويترز) – ناشد البابا ليو بابا الفاتيكان يوم السبت السلطات في إيران وإسرائيل “تحكيم العقل” بعد قصف جوي متبادل أسفر عن مقتل العشرات ودفع المدنيين إلى البحث عن ملاذ، ودعاهما إلى الحوار.

وفي واحدة من أقوى مناشدات السلام منذ توليه المنصب قبل خمسة أسابيع، قال البابا ليو أمام جمهور في كاتدرائية القديس بطرس إنه يتابع الوضع “بقلق شديد”.

وأضاف البابا “في مثل هذه المرحلة الدقيقة، أرغب في أن أجدد نداء للمسؤولية والعقل”.

وتابع “الالتزام ببناء عالم أكثر أمانا وخاليا من التهديد النووي يجب أن يُسعى إليه من خلال الاحترام المتبادل والحوار الصادق، من أجل إقامة سلام دائم قائم على العدالة والأخوة والخير العام”.

وأردف قائلا “لا ينبغي لأحد أن يهدد وجود الآخر أبدا. ومن واجب جميع الدول أن تدعم قضية السلام، من خلال بدء مسارات مصالحة وتعزيز الحلول التي تضمن الأمن والكرامة للجميع”.

وانتُخب البابا ليو في الثامن من مايو أيار ليحل محل البابا الراحل فرنسيس. والبابا ليو هو أول أمريكي يتولى المنصب. وعلى خلاف البابا فرنسيس، الذي غالبا ما كان يرتجل الحديث في المناسبات العامة، فإن ليو أكثر حذرا في استخدام الكلمات ويتحدث دائما تقريبا من نص مُعد مسبقا.

وقرأ البابا مناشدته بصوت عال يوم السبت باللغة الإيطالية من ورقة.

وشنت إسرائيل هجوما واسع النطاق على إيران في وقت مبكر يوم الجمعة، مستهدفة قادة وأهدافا عسكرية ومواقع نووية فيما وصفتها بأنها “ضربة استباقية” لمنع إيران من تطوير برنامج أسلحة نووية.

وردت إيران، التي تنفي أن تكون أنشطتها لتخصيب اليورانيوم جزءا من برنامج سري للأسلحة، بإطلاق موجات من الصواريخ على إسرائيل، مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة العشرات.