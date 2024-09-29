بابا الفاتيكان ينتقد غارات جوية إسرائيلية على لبنان ويقول “تتجاوز الأخلاق”

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على متن طائرة بابا الفاتيكان (رويترز) – انتقد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان يوم الأحد الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان التي أسفرت عن مقتل حسن نصر الله الأمين العام لجماعة حزب الله بالإضافة إلى مدنيين، وقال إن هذه الغارات “تتجاوز الأخلاق”.

وأضاف البابا فرنسيس أن الدول لا يمكنها أن “تتمادى” في استخدام قوتها العسكرية. وتابع “حتى في الحرب هناك أخلاق تجب حمايتها”.

وذكر بابا الفاتيكان “الحرب غير أخلاقية. لكن قواعد الحرب تمنحها بعض الأخلاقيات”، وذلك على متن رحلته الجوية عائدا من بلجيكا إلى روما.