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بابا الفاتيكان يندد بمقتل أطفال غزة في قصف إسرائيلي

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على متن طائرة بابا الفاتيكان (رويترز) – ندد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان يوم الجمعة بمقتل أطفال فلسطينيين في غارات عسكرية إسرائيلية على قطاع غزة، ووصف قصف المدارس “بفرضية” ضرب نشطاء حماس بأنه “قبيح”.

وفي رحلة العودة من سنغافورة إلى روما، عبر بابا الفاتيكان عن شكوكه في أن إسرائيل أو حماس اللتين تخوضان حربا منذ أحد عشر شهرا تسعيان إلى إنهاء الصراع.

وأضاف البابا فرنسيس “أشعر بالأسف لأن أقول هذا. لكنني لا أعتقد أنهم يتخذون خطوات لإحلال السلام”.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية