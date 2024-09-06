بابوا غينيا الجديدة تنتظر البابا فرنسيس

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يتدفق المؤمنون إلى عاصمة بابوا غينيا الجديدة لرؤية البابا فرنسيس الذي يبدأ الجمعة زيارة تاريخية إلى البلاد مدّتها أربعة أيام، بعد رحلة إلى إندونيسيا.

وفي بور موريسبي، تم تنظيف الشوارع التي كانت مليئة بالتراب، كما أُبعد الباعة المتجوّلون وتدلّت أعلام الكرسي الرسولي باللونين الأصفر والأبيض على أعمدة الإنارة. ومن المقرّر أن يصل البابا بعد مغادرته جاكرتا صباح الجمعة عند الساعة 18,50 بالتوقيت المحلي (08,50 بتوقيت غرينتش).

ويصل البابا البالغ 87 عاما إلى واحدة من أفقر الدول وأكثرها اضطرابا في المحيط الهادئ، حيث سيلقي كلمة أمام الأساقفة ويلتقي أطفال شوارع ويحتفل بالقداس أمام عشرات الآلاف من المؤمنين.

ومن بين الآلاف الذين تجمّعوا في بور موريسبي، كانت هناك مجموعة مكوّنة من 43 شخصا جاءت سيرا على الأقدام لمسافة تزيد عن 200 كيلومتر من موروبي على الساحل الشمالي حيث عبروا الغابة وسلسلة الجبال الوسطى الهائلة، حسبما أفاد مؤتمر الأساقفة الكاثوليك في بابوا غينيا الجديدة.

وكانت الرحلة أقل مشقّة بالنسبة إلى آخرين، رغم أنّها كانت متعبة عموما، كما هي حال صوفي بالبال التي جاءت من شمال شرقي البلاد لتمثّل مجموعة من الأمهات.

وقالت لوكالة فرانس برس “لست واحدة من القادة، لكن تم اختياري للمجيء إلى هنا”، مضيفة أن “هذه المرة الأولى في حياتي التي أستقل فيها طائرة وآتي إلى بور موريسبي”.

وأضافت “مهما كانت رسالته، سأبذل قصارى جهدي لإيصالها إلى زميلاتي الأمهات وإلى جميع الأمهات في رعيّتنا”.

– الزيارة الأولى منذ يوحنا بولس الثاني –

ويعتبر فرنسيس أول بابا يزور هذه المستعمرة الأسترالية السابقة منذ يوحنا بولس الثاني الذي اجتذب حشودا ضخمة هناك في عامَي 1984 و1995.

ويشكّل المسيحيون حوالى 98 في المئة من نسبة السكان في بابوا غينيا الجديدة، 25 في المئة منهم كاثوليك. لكنّ هذه الأرقام بعيدة عن أن تعكس ثراء معتقدات وعادات هذا البلد الذي يضم أكثر من 850 مجموعة عرقية ولغوية.

وكان البابا فرنسيس دعا إلى وحدة دينية الخميس في عظته أمام عشرات آلاف الأشخاص في ملعب لكرة القدم في العاصمة الإندونيسية، بعد لقاء مع ممثلي الطوائف المعترف بها رسميا في أكبر المساجد بجنوب شرق آسيا.

وقال “أشجّعكم على أن تزرعوا المحبّة، وأن تسيروا بثقة على درب الحوار، وأن تمارسوا أيضًا صلاحكم ولطفكم… لكي تكونوا بُناة وحدة وسلام”، أمام أكثر من 80 ألف مصل احتشدوا في الاستاد في جاكرتا.

وفي وقت سابق التقى الحبر الأعظم إمام إندونيسيا الأكبر نصر الدين عمر في مسجد الاستقلال بجاكرتا حيث وقعا إعلانا يحذر من استغلال الدين لتأجيج الصراعات وناشدا التحرك لمكافحة التغير المناخي.

بور-ارب/ناش/الح