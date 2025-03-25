باحثون في جامعة بأبوظبي يطورون تقنية مبتكرة لجراحات المنظار

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طوّر باحثون في جامعة “نيويورك أبوظبي”، نظام استشعار مبتكرا يعيد الإحساس اللمسي المفقود في الجراحات بالمنظار، لتعزيز دقة الإجراءات وتحسين مستويات الأمان.

وتمكّن الباحثون من مختبر الموائع الدقيقة والأجهزة المصغرة المتطورة في الجامعة من تطوير تقنية تدمج أجهزة استشعار في مقبض الأدوات الجراحية بالمنظار، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

ويمكّن هذا الابتكار الجرّاحين من تقدير قوة الضغط على الأنسجة وقياس سمكها وصلابتها بشكل مباشر عند استعمال الأدوات الجراحية بالمنظار في الإجراءات طفيفة التوغل.

وتنفّذ الجراحة طفيفة التوغل عبر شقوق صغيرة في الجلد، مما يقلل الألم وفترة التعافي ومخاطر العدوى، لكن لا يتمكن الجرّاحون خلالها من استخدام حاسة اللمس.

وفي المقابل، عند استخدام الأدوات التقليدية في هذا النوع من الجراحات، يصعب ضبط قوة الضغط أو التمييز بين أنواع الأنسجة، وقد يؤدي ذلك للضغط المفرط على الأنسجة الحساسة مثلا، وفق المصدر نفسه.

كذلك، تساهم هذه التقنية بما توفره من استجابة استشعارية موضوعية في تدريب الجّراحين الجدد، ويمكن تطبيقها أيضا في الجراحات بمساعدة الروبوت، والتنظير الداخلي وغيرها من التطبيقات الطبية الأخرى، بحسب “وام”.

بور