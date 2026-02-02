The Swiss voice in the world since 1935
باد باني أول مغنِّ ينال جائزة غرامي لألبوم العام عن أسطوانة بالإسبانية

أصبح المغنّي باد باني الأحد أول مَن يفوز بجائزة غرامي لألبوم العام عن أسطوانة باللغة الإسبانية، فيما عبّر النجم الذي يُعّدّ أحد أبرز وجوه موسيقى الريغيتون واللاتين تراب، ومثلَه فعل فنانون آخرون كثر خلال احتفال توزيع هذه المكافآت الأحد، عن رفضهم سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب القمعية لمكافحة الهجرة.

وحصل المغنّي البورتوريكي البالغ 31 عاما على ثلاث جوائز، من بينها الجائزة الأهم التي نالها عن ألبومه “ديبي تيرار ماس فوتوس” Debi Tirar Mas Fotos الذي يتميز بإيقاعاته التراثية ويتناول استعمار الجزيرة الكاريبية الخاضعة للسيادة الأميركية منذ عام 1898.

وانتزع مغني الراب الأميركي كندريك لامار البالغ 38 عاما خمس جوائز، كما في العام الفائت، من بينها تلك المخصصة لفئة تسجيل العام، عن أغنية “لوثر” Luther التي تعاون فيها مع مغنية الآر أند بي الأميركية سيزا.

أما ليدي غاغا فاكتفت بجائزتين عن ألبومها “ميهم” Mayhem الذي يتميز بأسلوب موسيقى البوب الإلكترونية.

وعلى خشبة المسرح الذي أقيم فيه الاحتفال في لوس أنجليس، لم يتردد باد باني في توجيه انتقادات لاذعة إلى إدارة الهجرة والجمارك الأميركية (“آيس”)، داعيا إلى “طردها”. وظهر هذا الشعار (“آيس خارجا”) أيضا على دبابيس وضعها المغنيان الكنديان جاستن بيبر وجوني ميتشل، وسواهما.

وقال المغني “لسنا متوحشين. لسنا حيوانات. لسنا أجانب. نحن بشر، ونحن أميركيون”، داعيا إلى عدم السماح لـ”الكراهية” بـ”تلويث النفوس”.

