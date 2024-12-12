باراجواي تفتتح سفارتها بإسرائيل في القدس بعد نقلها من تل أبيب

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أسونسيون (رويترز) – افتتحت باراجواي يوم الخميس رسميا سفارتها الجديدة لدى إسرائيل في القدس في مراسم حضرها كل من رئيس باراجواي سانتياجو بينيا ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مسدلة الستار على جدل دبلوماسي بشأن مقر السفارة استمر منذ عام 2018.

وظل مقر سفارة باراجواي منذ عقود في مدينة تل أبيب الساحلية، لكن الرئيس السابق أوراسيو كارتيس أمر في 2018 بنقلها إلى القدس. وأعلن ماريو عبده، الذي خلف كارتيس في الرئاسة، إلغاء أمر كارتيس بشكل مفاجئ وإعادة مقر السفارة إلى تل أبيب.

وكارتيس الحليف لنتنياهو هو أيضا من المقربين إلى بينيا، إذ ينتمي الاثنان إلى حزب كولورادو المحافظ في باراجواي.

وتولى بينيا الرئاسة العام الماضي ليعلن بعد فترة وجيزة من تقلده المنصب إعادة السفارة إلى القدس. وتوجه إلى إسرائيل ليفتتح السفارة رسميا اليوم.

وقال خلال مراسم افتتاح المقر الجديد للسفارة “تمثل هذه الخطوة التزامنا بالقيم المشتركة وتعزيز الروابط التي تبني مستقبلا للسلام والتنمية والتفاهم المشترك”.

ولم يشر الرئيس إلى الحرب في قطاع غزة أو إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية مؤخرا في لبنان أو سوريا.