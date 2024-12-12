مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

باراجواي تفتتح سفارتها بإسرائيل في القدس بعد نقلها من تل أبيب

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أسونسيون (رويترز) – افتتحت باراجواي يوم الخميس رسميا سفارتها الجديدة لدى إسرائيل في القدس في مراسم حضرها كل من رئيس باراجواي سانتياجو بينيا ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مسدلة الستار على جدل دبلوماسي بشأن مقر السفارة استمر منذ عام 2018.

وظل مقر سفارة باراجواي منذ عقود في مدينة تل أبيب الساحلية، لكن الرئيس السابق أوراسيو كارتيس أمر في 2018 بنقلها إلى القدس. وأعلن ماريو عبده، الذي خلف كارتيس في الرئاسة، إلغاء أمر كارتيس بشكل مفاجئ وإعادة مقر السفارة إلى تل أبيب.

وكارتيس الحليف لنتنياهو هو أيضا من المقربين إلى بينيا، إذ ينتمي الاثنان إلى حزب كولورادو المحافظ في باراجواي.

وتولى بينيا الرئاسة العام الماضي ليعلن بعد فترة وجيزة من تقلده المنصب إعادة السفارة إلى القدس. وتوجه إلى إسرائيل ليفتتح السفارة رسميا اليوم.

وقال خلال مراسم افتتاح المقر الجديد للسفارة “تمثل هذه الخطوة التزامنا بالقيم المشتركة وتعزيز الروابط التي تبني مستقبلا للسلام والتنمية والتفاهم المشترك”.

ولم يشر الرئيس إلى الحرب في قطاع غزة أو إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية مؤخرا في لبنان أو سوريا.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: زينو زوكّاتيلّي

هل سمعت يومًا شيئًا غريبًا عن سويسرا أثار اهتمامك؟

هل هناك حكاية عن سويسرا أثارت اهتمامك؟ شاركنا وشاركينا بها، فقد نقوم بتسليط الضوء عليها في مقال قادم!

شارك في الحوار
8 إعجاب
16 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

كيف أثرت أزمة نقص الأدوية على تجربتك في مجال الرعاية الصحية؟

كيف أثر نقص الأدوية عليك شخصيًا؟ وما الذي تعتقد أنه يجب القيام به لمعالجة هذه المشكلة؟

شارك في الحوار
1 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
372 إعجاب
254 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية